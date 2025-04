FIAT fuori di testa, la Panda nuova te la regalano per Pasqua: 9.950€ e te la porti a casa | La promozione dura pochissimo

Fiat è letteralmente fuori di testa, perché adesso la casa automobilistica esce di testa e decide di venderti la Panda a poco meno di 10 mila euro.

Compito di Fiat è quello di trovare il modo per riuscire a uscire dalla crisi economica che si sta affrontando in questi anni e che ha visto come protagoniste le case automobilistiche. Una crisi del mercato che Fiat sta già vivendo da diverso tempo, ma ora ha deciso di tirare su la testa, come? Con un’offerta veramente imperdibile.

Ha bisogno dei suoi campioni l’azienda di Torino che ora trova casa in Francia, ma che ha comunque la sentiamo più italiana che mai e punta tutto su alcuni modelli di punta come Panda.

La piccola autoritaria negli ultimi anni è stata sempre la vettura più venduta, probabilmente per il suo essere estremamente maneggevole e anche economicamente alla portata di tutti l’ha fatta salire negli apprezzamenti di un popolo che la vedrà da adesso in poi in una forma diversa.

Ma ora è il momento di Panda con “un’offerta che non potrai rifiutare“.

Fiat e la sua Panda, cambia vesti ma non successo

Fiat ha deciso di puntare tutto su quelli che sono i suoi cavalli di punta, ha fatto tornare in auge la 600 e adesso punta sulla Panda. Nei prossimi anni avremo una macchina che si discosta da quello che è stata fino ad ora, almeno nelle dimensioni e nell’aspetto, invece non cambia nell’anima e nella sua capacità di riuscire a far innamorare proprio tutti.

Adesso diventa un piccolo SUV, sempre perfetto per la città, ma altrettanto efficiente anche per chi viaggia spesso. Insomma, impossibile non riuscire a riconfermare il grande successo di questa automobile. Intanto però, la vecchia Panda, come la conosciamo da molto, viene venduta a un prezzo stratosferico.

Fiat Panda, ecco l’offerta veramente imperdibile

La nuova Fiat Panda hybrid di propone con un prezzo mai visto prima d’ora. A rivelarlo proprio il sito fiat.it, il quale indica un prezzo da 9.950 euro, con la possibilità di finanziamento fino a 138 euro al mese per 35 mesi. Si richiede quindi anticipo 0 e un buon tasso di interesse.

Per tutti coloro che sono interessati all’acquisto si possono recare in una qualsiasi concessionaria Fiat per farsi fare un preventivo e quindi chiedere una vettura completamente personalizzata. Sarà possibile quindi scegliere tutti gli optional del caso, riuscendo anche ad avere la Panda che si è sempre sognato. Insomma, resta la preferita degli italiani.