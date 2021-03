François-Xavier Demaison è il nuovo direttore tecnico Williams

Più di dieci anni con il marchio tedesco e parte integrante del dominio della Polo R WRC, Demaison è il nuovo assunto della scuderia britannica

La Williams sta rivoluzionando la propria organizzazione interna. Dopo l’annuncio di Jost Capito come nuovo CEO e di Jenson Button come Senior Advisor, è ora il momento di François-Xavier Demaison, incoronato nuovo direttore tecnico della scuderia. In realtà, Demaison vanta già una certa esperienza nel mondo dl motorsport, ambito in cui ha stretto amicizia proprio con Capito.

Demaison arriva infatti da più di dieci anni in Volkswagen, all’interno della quale ha contribuito al successo della Polo R WRC, vettura vincitrice per ben quattro volte consecutive durante il campionato del mondo di rally, dal 2013 al 2016. Successivamente a questa esperienza, ha continuato a costruire la propria carriera diventando direttore tecnico della stessa Volkswagen Motorsport e facendosi responsabile di tutti i progetti automobilistici firmati Volkswagen.

RESPONSABILITÀ IN CASA WILLIAMS

“Non vedo l’ora di unirmi al team Williams, proprio in un momento entusiasmante in cui stanno iniziando a trasformare e migliorare le proprie prestazioni. Sarà una grand sfida, ma non vedo l’ora di iniziare. Hanno una grande squadra di persone di talento e spero di poter lavorare con loro e con il Senior Management per aiutare a costruire una direzione per il futuro, per permettere alla squadra di raggiungere i propri obiettivi“.

Con queste parole Demaison ha espresso il proprio entusiasmo per il nuovo ruolo. Quest’ultimo, in particolare, lo porterà ad assumersi la responsabilità generale per quanto riguarda l’aspetto tecnico del team, dal design all’aerodinamica. In termini di “gerarchia”, se così vogliamo dire, Demaison risponderà direttamente a Capito, oggi CEO Williams e suo grande amico e collega.

“Siamo davvero contenti di dare il benvenuto a François nel team“, ha commentato Capito. “Ho già avuto modo di vedere di persona le su capacità tecniche e i suoi successi sportivi parlano da soli. Portare qualcuno del suo calibro in un team tecnico già esperto come il nostro ci aiuterà a scegliere bene la nostra direzione e rafforzerà la squadra. Non ho dubbi sul fatto che la sua esperienza ci aiuterà a compiere un altro passo importante verso la nostra ambizione di tornare a vincere“.