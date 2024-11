Formula 1: quei trofei ritirati all’ultimo momento e mai consegnati ai vincitori | Lo scandalo Pirelli fa esplodere il Circus

Accuse, j’accuse e problemi di gara. Ci mancava soltanto lo scandalo Pirelli a far esplodere il Circus della Formula 1.

Il Gran Premio del Brasile passerà alla storia per la vittoria di Verstappen da diciassettesimo che consente a SuperMax di mettere le mani sul suo quarto Mondiale di fila. Ma si ricorderà anche per una delle corse con più bandiere rosse mai viste.

Sicuramente il diluvio su Interlagos ha influito durante le qualifiche e in gara, servendo a Max la vittoria su un piatto d’argento. Ma il comportamento dei direttori di gara ha sollevato un vespaio di polemiche.

Era stato proprio Max a puntare il dito in occasione di una delle tante bandiere rosse mostrare con notevole ritardo che di fatto non gli hanno permesso di superare il Q2. In molti, comunque, si sono lamentati. Un caos che si aggiunge alle punzecchiature neanche poi così velate tra Red Bull e McLaren.

L’ultima è arrivata proprio in Brasile. Nel paddock del Gp del Brasile, infatti, sono arrivate delle segnalazioni per un presunto utilizzo nelle Papaya di acqua nebulizzata che avrebbe utilizzato McLaren per ritardare il surriscaldamento delle gomme. La stessa FIA conferma di aver effettuato alcuni controlli extra sugli pneumatici. Su questa storia si attendono sviluppi. Come se non ce ne fossero già abbastanza.

Lo scandalo degli Stati Uniti

I più attenti osservatori della Formula 1 si sono accorti che sul podio di Austin mancava qualcosa. Cosa? I trofei ufficiali che la Formula 1 avrebbe consegnato per Gran Premio degli Stati Uniti, ma che non sono stati consegnati. Pirelli era stata incaricata di disegnarli. Di questi trofei non c’era traccia. Il motivo?

Una scelta ben preciso per non rischiare un plagio e quindi una denuncia, da qui la decisione di far passare tutto sotto traccia, come rivela motorpassion.com. La Pirelli ha provato a cancellare ogni traccia di questi specifici trofei, ma la F1 potrebbe lo stesso trovarsi di fronte ad un pasticcio legale, da chissà quali conseguenza.

Non hanno ritirati i trofei promessi

Era stata proprio la Federazione di Formula 1 a incaricare Pirello di realizzare dei premi ad hoc per i vincitori dei Gran Premi, che a loro volta avevano affidato l’incarico al designer italiano Matteo Macchiavelli. Quei trofei erano simili a delle bambole con caschi e orecchie da topo, montate su una ruota Pirelli. Ma né Leclerc il vincitore, né Sainz (secondo) e Verstappen (terzo) hanno ricevuto trofei in tal senso.

Ben presto si è venuto a scoprire che il disegno è stato plagiato, in quanto quei trofei erano molto simili a sculture e oggetti della marca Bearbrick. Onde evitare un altro scandalo, la Formula 1 ha tolto tutto in fretta a furia, per evitare possibili denunce. Come se non avesse problemi con i piloti e le scuderie.