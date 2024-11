Nuovo Codice della strada, limitazioni pesantissime neopatenti: privatisti addio, potrai guidare solo frequentando l’autoscuola

Con il Nuovo Codice della Strada la vita per i neopatentati non sarà di certo semplice. Si potrà guidare solo frequentando l’autoscuola.

Il nuovo codice della strada sta creando pochi grattacapi a molti degli automobilisti che quotidianamente si mettono alla guida della propria automobile. È stato deciso di lavorare sulle regole stradali, per fare in modo che ogni utente in strada possa godere della maggiore sicurezza possibile.

Come ben sappiamo, le nuove regole vanno a toccare quelle che sono le problematiche maggiori delle strade italiane, ciò che le rende meno sicure.

Tra coloro che dovranno prestare maggiori attenzione da questo momento in poi, quando si metteranno alla guida, ci sono sicuramente i neopatentati.con tale termine ci si riferisce a coloro che hanno conseguito la patente di guida da meno di tre anni.

Si è deciso di lavorare sui meno esperti, considerando la possibilità maggiore che essi commettano delle infrazioni.

Sui neopatentati maggiori le attenzioni

Quando si pecca di inesperienza, è possibile che si commetta errori piuttosto banali, ma che possono mettere a rischio tutti coloro che si trovano in strada in quel momento. A confermare tutto questo ci pensano anche le notizie di cronaca, che ci raccontano di giovanissimi che perdono la vita in incidenti stradali. Proprio per questo motivo con le nuove regole del codice della strada siano andati a colpire maggiormente coloro che si mettono al volante per la prima volta.

Ricordiamo che sono diversi provvedimenti previsti proprio per i più giovani. Innanzitutto lo stato di neopatentato si sposta da due a tre anni. Quindi tutte le sanzioni previste per loro, potranno essere applicate fino allo scoccare del terzo anno di patente. Allo stesso modo, proprio per i giovanissimi, è stato previsto che il tasso alcolemico tollerabile in caso di controllo sia zero. Inoltre non sono pochi provvedimenti che è possibile che in futuro vengano presi nei loro confronti. Ma è previsto anche un altro radicale cambiamento, che cambierà il modo di conseguire la patente di guida.

Per ottenere la patente, puoi andare solo all’autoscuola

Fino allo scorso anno si era abituati che una volta conseguito il foglio rosa, ci si potesse mettere alla guida insieme a un’altra persona che aveva conseguito la patente almeno 10 anni prima. Con il nuovo codice della strada, questo non sarà più possibile. Da questo momento in poi il foglio rosa non verrà più emesso nei momenti in cui si supera l’esame di teoria.

Per ottenere il certificato che permette di mettersi alla guida, anche se affiancato da un guidatore esperto, occorrerà aver provveduto a sottoporsi a un numero di minimo di esercitazioni in autostrade e su strade extraurbane, in condizione divisione notturna. Un certificato che può essere conseguito solo recandosi presso le autoscuole. Il numero di guide previste prima di poter avere il foglio rosa sarà fissato con un decreto ministero ad hoc.