FORMULA 1 LIVE – GP F1 70: la gara in diretta streaming

FORMULA 1 LIVE, GP DEL 70° ANNIVERSARIO LIVE SU F1WORLD: SEGUI LA GARA DA SILVERSTONE IN DIRETTA!

A breve inizierà la quinta gara stagionale del mondiale di Formula 1, nuovamente sul tracciato di Silverstone, sede del primo Gran Premio della storia, della Classe Regina e vinta autorevolmente da Nino Farina con l’Alfa Romeo, il 13 maggio 1950.

Un bravissimo Valtteri Bossa ha messo le ruote la sua vettura, davanti al suo compagno di squadra e mettendo sigillo sull’ennesima prima fila tutta Mercedes. La novità di questo appuntamento estivo, è il terzo tempo di Nico Hulkenberg; il pilota tedesco, ritrovatosi per caso a sostituire Sergio Perez, positivo al Covid, cercherà la sua gara della vita, tentando di conquistare il suo primo podio della carriera, ma facendo attenzione alla Red Bull di Max Verstappen e alla ritrovata Renault di Daniel Ricciardo. E la Ferrari? Per il momento non diciamo nulla…

La gara sarà trasmessa in diretta esclusiva su Sky Sport F1 HD dalle ore 15.10, ma se non volete perdervi nemmeno un minuto della diretta, lo staff di F1World seguirà la gara con voi in live streaming!

Dalle ore 14:40 saremo assieme in diretta, per assistere al via, della quinta gara del 2020: il GP del 70° Anniversario è live su F1World, con aggiornamenti in diretta della gara da Silverstone.

FORMULA 1 LIVE, GP DEL 70° ANNIVERSARIO LIVE SU F1WORLD: SEGUI LA GARA DA SILVERSTONE IN DIRETTA!