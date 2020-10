FORMULA 1 LIVE – GP EIFEL: la gara in diretta streaming

FORMULA 1 LIVE, GP DELL’EIFEL LIVE SU F1WORLD: SEGUI LA GARA DAL NÜRBURGRING IN DIRETTA!

La Formula 1 ritorna a correre dopo due settimane e lo fa sullo storico circuito del Nürburgring; purtroppo la pioggia di venerdì non ha ci ha fatto rivivere la storia di questo tracciato, rivendendo uno Schumacher in pista e facendo emozionare tutti i tifosi ricordando le 5 vittorie di Michael, ancora detentore di questo record.

Per Mick ci saranno ancora occasioni per assaggiare ufficialmente una monoposto della massima serie.

Ma torniamo al presente dove ritroviamo ancora due Mercedes in prima fila e con la pole numero 14 in carriera per Valtteri Bottas affiancato dal compagno di squadra Lewis Hamilton.

Ritorna a brillare la Ferrari con il quarto posto di Charles Leclerc ma sopratutto speriamo di rivivere il duello con Max Verstappen ormai abituato alla terza piazzola.

Abbozzare un pronostico su questo circuito è abbastanza azzardato anche perché dietro ai primi 4 c’è un bel gruppetto di piloti agguerriti che vogliono assolutamente conquistare un podio, tra questi ci sono McLaren e Renault pronte a strappare un bel piazzamento a fine gara.

A breve inizierà la decima gara stagionale del mondiale di Formula 1, con lo staff di F1World che seguirà la gara con voi in live streaming!

Dalle ore 13:40 saremo assieme in diretta, per assistere al via, all’undicesimo appuntamento del 2020: il GP dell’Eifel è live su F1World, con aggiornamenti in diretta della gara dal Nürburgring.

