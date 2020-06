Formula 1 istituisce un fondo per combattere le diversità

La Formula 1 cerca di combattere le discriminazioni creando una commissione nata per favorire le diversità

Dopo l’esplosione del movimento ‘Black Lives Matter’ la Formula 1 si espone attivamente a favore della diversità e dell’inclusione all’interno del Circus. Chase Carey ha devoluto 1 milione di dollari a favore di una nuova società che si occuperà di queste tematiche. Negli ultimi giorni era stato il sei volte campione Lewis Hamilton a lanciare l’allarme, dicendo espressamente che la Formula 1 non ha mai trattato adeguatamente il tema.

La categoria avrà da oggi una sua nuova commissione dedicata agli aspetti più sociali all’interno del motorsport. Saranno gli stessi team e piloti a collaborare con essa, in un futuro prossimo. La commissione avrà il compito di ascoltare nuove proposte e promuovere iniziative legate alla diversità e all’inclusione nel mondo della Formula 1.

In affiancamento, creata una fondazione con un budget iniziale di 1 milione di dollari, interamente devoluto dal capo della Formula 1 Chase Carey. Questo servirà a finanziare borse di studio ma anche corsi volti alla formazione di utenti anche non direttamente collegati al Circus

CHASE CAREY VUOLE UN CIRCUS PIU’ INCLUSIVO

“Riconosciamo pienamente che la Formula 1 deve essere più inclusiva e diversificata” – ha dichiarato Carey in una dichiarazione ufficiale. “Dopo aver stabilito la nostra strategia l’anno scorso per migliorare la posizione del nostro sport, abbiamo bisogno e vogliamo fare di più.”

“Pertanto, istituiremo una commissione per ascoltare e assicurarci che vengano identificate le iniziative più appropriate per aumentare la diversità nel Circus. Stiamo anche facendo il primo passo per creare una base per supportare opportunità educative e di lavoro. Queste dovranno offrire ai talenti selezionati l’opportunità di lavorare in questo sport incredibile e costruire una carriera entusiasmante.”