GP Las Vegas, anteprima: circuito, meteo

GP Las Vegas, round 21. Si va sul tracciato cittadino sorto nella capitale del Nevada, tra edifici iconici, casinò, alberghi extra-lussuosi di Las Vegas. Grande curiosità, ma anche preoccupazioni per via delle temperature basse

GP Las Vegas 2023, anteprima – Dopo una settimana di pausa, la Formula 1 torna nel weekend con il tanto atteso GP Las Vegas, che rientra in calendario dopo 41 anni di assenza.

In passato, nel 1981 e 1982, si sono svolte due edizioni del GP Las Vegas su un altro circuito cittadino sorto nei pressi dell’albergo-casinò Caesars Palace. L’ultimo Gran Premio, quello del 1982, fu vinto da Michele Alboreto su una Tyrrell-Ford.

Il GP Las Vegas 2023, si correrà per la prima volta sul nuovo tracciato cittadino sorto nella località di Paradise, chiamato Las Vegas Strip Circuit. Il tracciato con un layout, pensato per essere velocissimo si snoda tra gli edifici iconici di Las Vegas, tra mondanità, casinò e alberghi extra-lussuosi.

Penultima tappa del mondiale di Formula 1 2023, dal sapore mondano, per via della location e la gara che si svolgerà in notturna. A proposito della gara, particolare è l’orario della partenza, stabilito per le 22:00 ore locali di sabato 18 novembre (in Italia saranno le 07:00 di domenica 19 novembre). L’ultima volta che una gara di Formula 1, si è svolta di sabato è stata in Sud Africa nel 1985.

Non mancheranno spettacoli, momenti goliardici e talvolta senza freni in termini di costi ed eventi pensati anche per chi non andrà in pista, ma che vorrà comunque godersi il weekend e la Formula 1. I migliori hotel oltre alle tariffe sicuramente molto alti, hanno creato esperienze e pacchetti legati alla Formula 1 per i facoltosi ospiti, come per esempio il Wynn Las Vegas.

Quel che succederà a Las Vegas…

Siamo già giunti alla penultima tappa, con i titoli piloti e costruttori già da tempo assegnati a Max Verstappen e alla Red Bull.

Il forte binomio, dominatore nel Campionato sicuramente vorrà battezzare la pista, con ottimi risultati e magari una vittoria.

In casa Red Bull, sono concentrati sulla lotta per il secondo posto piloti con Sergio Perez, che si trova a dover difenderlo e portarlo a casa, evitando che possa finire nelle mani di Lewis Hamilton. Obiettivo importante, anche legato al suo futuro nel team anglo-austriaco.

Per il resto, prosegue tra alti e bassi la lotta per il secondo posto costruttori tra Mercedes e Ferrari.

Mercedes è reduce da una sofferta trasferta brasiliana, con prestazioni al di sotto delle aspettative, e una vettura ritirata, quella di George Russell. Il team anglo-tedesco, e i piloti Lewis Hamilton e George Russell vorranno concludere questa stagione nel modo migliore possibile.

Situazione non altrettanto soddisfacente per la Ferrari, reduce dal ritiro della vettura di Charles Leclerc in Brasile. Tuttavia, la SF-23 ha ancora una volta mostrato di avere qualche difficoltà nelle prestazioni, e di soffrire specialmente nel passo gara e con le gomme. Las Vegas, circuito nuovo e diverso dalle altre presenti in calendario, vediamo come si comporterà la vettura, considerando le temperature più fredde. Anche la Scuderia di Maranello e i piloti, Charles Leclerc e Carlos Sainz, vorranno concludere al meglio la stagione.

A due gare dal termine, sono molte le sfide altrettante interessanti da seguire per le migliori posizioni in classifica piloti e costruttori.

Non ci resta che seguire il weekend del Formula 1 Heineken Silver Las Vegas Gran Prix 2023, che sarà trasmesso in diretta ed esclusiva da Sky Sport F1 HD, mentre TV8 manderà in onda in differita le qualifiche e la gara. Occhio al fuso orario!

Las Vegas Strip Circuit

Situato nel cuore di Las Vegas, il Las Vegas Strip Circuit inizialmente noto come Las Vegas Street Circuit è un tracciato cittadino semipermanente realizzato a Paradise, adiacente alla famosa città e capitale del Nevada.

Un tracciato lungo 6.201 km, che si snoda tra le iconiche strade e luoghi di Las Vegas, tra hotel super lussuosi e famosi, come il Caesars Palace, il Bellagio e il Venetian. Ad eccezione del tratto tra le curve 17 e 4, che corrisponde alla zona paddock e pit-lane, che è permanente, il resto del tracciato sfrutta esclusivamente le strade cittadine.

Per la sua lunghezza, si colloca dietro al circuito di Spa-Francorchamps. È caratterizzato da 17 curve, 11 a sinistra e 6 a destra, e offre due zone DRS.

Tre sono i rettilinei, che attraversano la Koval Lane, la Las Vegas Strip e l’Harmon Avenue. Il secondo è molto lungo, misura 1.920 m, con un velocità stimata di 342 km/h.

In origine, erano previste 14 curve, con una svolta di 180° attorno alla Sphere, ovvero la curva 6. L’attuale layout presente una variante.

Saranno 50 giri da percorrere in senso antiorario, per una distanza stimata di 310.05 km.

DRS

Saranno due le zone DRS sul tracciato di Las Vegas, dove i piloti potranno utilizzare questo dispositivo, e tentare di effettuare i sorpassi.

la prima, nel rettilineo che si snoda tra curva 4 e 5; la seconda, nel rettilineo che da curva 13 porta alla 14.

Saranno collocate due le celle di rilevamento e situate, poco dopo curva 2 e poco prima di curva 13.

Pirelli: C3, C4, C5

Per il fine settimana del GP Las Vegas, Pirelli porterà le mescole più morbide della gamma 2023, ovvero: C3 P Zero White Hard, C4 P Zero Yellow Medium e C5 P Zero Red Soft.

Las Vegas Strip Circuit con le sue 17 curve, 3 rettilinei e 2 zone DRS, è un nuovo circuito, all’esordio in Formula 1. Data l’assenza di punti di riferimento, per i piloti e i team saranno utili i primi giri, per conoscere al meglio la pista, e le sue possibili insidie. Prime due sessioni di prove libere, che saranno utili anche per Pirelli, durante le quali verranno raccolti i dati, analizzati e utilizzati per preparare al meglio il proseguo del weekend e in particolare la gara. Insomma, una vera sfida tecnica, sia per i team che per il fornitore di pneumatici.

L’asfalto è un mix tra il manto stradale cittadino, soprattutto sulla Strip, e parti riasfaltate per il Gran Premio. Non ci saranno gare di contorno, e il tracciato sarà riaperto al traffico stradale per buona parte della giornata. Ciò potrebbe influire negativamente, sul livello di gommatura dell’asfalto e il miglioramento delle condizioni di aderenza.

Saranno attese vetture con livello di carico aerodinamico piuttosto basso, pressoché simile a quanto visto a Baku o Monza. Aspetto da tenere d’occhio, per essere competitivi, è la velocità di punta. Tutte le sessioni saranno in notturna, con temperature dell’aria e dell’asfalto non consueti per un weekend di gara, ma più simili ai test di inizio di stagione in Europa. In poche parole, sono attese temperature piuttosto fredde, e i lunghi rettilinei non aiuteranno nella fase di riscaldamento dei pneumatici in qualifica, e nel mantenimento di una temperatura adeguata in gara. Si teme una situazione simile a quanto succede a Baku.

Sono state scelte, le tre mescole più morbide, in quanto dovrebbero garantire un buon livello di grip. Tuttavia, per i team sarà fondamentale tenere d’occhio le basse temperature attese durante le sessioni, e la configurazione del tracciato, per mantenere la giusta pressione delle gomme prescritta da Pirelli. Ciò anche per prevenire, possibili problemi e verificare il livello di degrado, ed eventuale formazione di graining.

🇺🇸 Viva Las Vegas! It’s #LasVegasGP race week! 🛞 Softest compounds in our range

Che tempo che farà?

Come di consueto, abbiamo controllato il meteo in vista del weekend del GP Las Vegas. Secondo l’ultimo bollettino sono previste temperature più fredde con il termometro che difficilmente supererà i 20°C. Il tempo sarà sereno, qualche nuvola ma senza precipitazioni.

Vediamo in anteprima le previsioni meteo per il weekend del GP Las Vegas 2023.

Giovedì 16 novembre 2023

Temperature: max 21°C, min 10°C; Cielo sereno e soleggiato per buona parte della giornata. Probabilità di pioggia al 0%, umidità 52%. Vento atteso tra 2 e 9 km/h.

Venerdì 17 novembre 2023

Temperature: max 21°C, min 12°C; Cielo sereno e bel tempo per buona parte della giornata, benché qualche nuvola. Probabilità di pioggia al 0%, umidità al 46%. Vento atteso tra 4 e 6 km/h.

Sabato 18 novembre 2023

Temperature: max 21°C, min 11°C; Cielo parzialmente nuvoloso ma sereno. Qualche nuvola attesa per lo più al mattino, senza pioggia. Probabilità di pioggia al 0%, umidità al 63%. Vento atteso tra 20 e 31 km/h.