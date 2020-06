Lettura in 1 minuto

Lettura in 1 minuto

Formula 1: ecco come si presenteranno i piloti in Austria

Durante la pausa, alcuni punti penalità sono scaduti e sono stati ripristinati sulle patenti dei piloti.

Il Coronavirus non ha risparmiato nemmeno la Formula 1, che è stata costretta ad arrestarsi e a riprogrammare la stagione 2020. La pausa forzata ha inciso duramente sulle risorse finanziarie del Circus, ma forse, in mezzo a tutta questa negatività, qualche pilota ha trovato un lato positivo. Infatti, durante questo periodo di stop anche le patenti hanno subito trasformazioni, in particolare la maggior parte dei piloti ha recuperato qualche punto.

Ogni pilota ha a disposizione 12 punti patente, che vengono scalati a seconda dell’infrazione commessa. Quando si esauriscono, i piloti vengono sospesi per un GP, impedendogli di guidare e gareggiare. I punti, però hanno una scadenza, infatti, la regola sostiene che i punti persi durino solo 12 mesi; per questo motivo quelli scalati nella prima parte della stagione 2019 sono stati ripristinati.

FORMULA 1: LA CLASSIFICA DEI PILOTI SECONDO I PUNTI PATENTE

Quando arriveranno al primo GP 2020, in Austria, solo 8 piloti avranno tutti i punti patente a loro disposizione, mentre i restati sono riusciti a recuperare alcuni punti durante la pausa iniziata a marzo. Carlos Sainz, si presenterà sul Red Bull Ring con tutti i punti, avendo recuperato il solo punto di penalità che l’anno scorso ha ottenuto. Così come Sainz, anche Pérez, Russell, Bottas, Gasly, Grosjean, Norris e ovviamente Latifi e Ocon.

Daniel Ricciardo è il pilota che maggiormente ha guadagnato da questo momento, infatti ha recuperato non meno di 5 punti, arrivando a quota 10. I restanti 2 punti potrà riconquistarli a fine stagione, il 17 novembre, mantenendo un comportamento corretto in pista.

Sebastian Vettel risulta, invece, essere il pilota con meno punti a disposizione, ovvero 7. In questi mesi ha recuperato i 2 punti di penalità persi durante il GP del Canada della scorsa stagione.

Ecco la classifica dei piloti secondo i punti patente con cui inizieranno il nuovo mondiale di Formula 1:

7: Sebastian Vettel

9: Lewis Hamilton, Daniil Kvyat

10: Daniel Ricciardo, Charles Leclerc, Kimi Räikkönen, Lance Stroll, Max Verstappen

11: Alexander Albon, Antonio Giovinazzi

12: Nicholas Latifi, Carlos Sainz, Sergio Pérez, George Russell, Valtteri Bottas, Pierre Gasly, Romain Grosjean, Lando Norris, Esteban Ocon