Formula 1 al cinema: le novità da non perdere sul grande schermo

Dal grande Enzo Ferrari al sette volte Campione del Mondo: le storie più emozionanti del nostro sport raccontate davanti una camera da presa

Il mondo delle corse ha sempre affascinato i produttori cinematografici. L’adrenalina e la tensione che il Motorsport sa offrire sono infatti opportunità d’oro per i cineasti. E’ per questo che film sulla Formula 1 sono stati sempre prodotti, e nuovi progetti sono adesso in cantiere. Sono diverse le ultime produzioni che riporteranno il mondo della Formula 1 sul grande (e piccolo) schermo.

La prima della lista è sicuramente Drive to Survive. La docu-serie Netflix firmata dal produttore James Gay-Rees, ormai giunta alla quinta stagione, offre uno sguardo privilegiato sui dietro le quinte del Paddock. Sebbene il racconto che ne esca è profondamente influenzato dalle opinioni dello stesso Gay-Rees, non si può nascondere l’importanza che ha avuto sul boom di ascolti degli ultimi anni. La nuova stagione, sul Campionato di quest’anno, è prevista in uscita tra fine febbraio e inizio marzo. E sembrerebbe che tra le scene vi sia un piccante litigio tra Horner e Wolff, che non è riuscito a sfuggire alle telecamere.

#AMuS Because a Netflix crew was present in the room to film material for the next season of the documentary series “Drive to Survive”, Red Bull team boss Christian Horner is said to have mockingly asked if Wolff’s small outburst of anger was only for the cameras was intended. — Junaid #JB17 (@JunaidSamodien_) June 21, 2022



Un pilota ritorna dal ritiro come mentore di un giovane prodigio. Cogliendo così il suo ultimo momento di gloria in pista nei panni del suo compagno di squadra. Questa sembrerebbe essere la trama del nuovo film che Apple TV ha in produzione, al momento ancora senza nome. Con un budget di 140 milioni di dollari, vedrà come protagonista la star hollywoodiana Brad Pitt. E tra i produttori niente di meno che Lewis Hamilton.

LA VITA DEL DRAKE DIVENTA UN FILM SULLA FORMULA 1

Il sette volte Campione del Mondo è coinvolto anche in un altro progetto Apple TV. E’ infatti in preparazione un documentario sulla vita e sulla carriera di Hamilton, il quale parteciperà in prima linea come co-produttore. Nonostante non si conosca nulla di questo progetto, sembrerebbe che il documentario offrirà uno sguardo completo sul miglior pilota degli ultimi tempi e sul suo team, sia dentro che fuori il circuito.



Ma Hamilton non è l’unico pilota a essersi impegnato sul set. Hulu sta infatti lavorando su una serie sulla Formula 1, con Daniel Ricciardo come produttore esecutivo. Il contenuto esatto non è stato ancora rivelato, anche perché sembrerebbe che i lavori siano appena iniziati. Il pilota australiano, in collaborazione con ABC Signature, Temple Hill e Lionsgate TV, sta al momento cercando sceneggiatori.

E’, infine, di febbraio 2022 la notizia secondo la quale un film biografico sulla vita del Drake sia attualmente in produzione. Adam Driver interpreterà Enzo Ferrari, con la partecipazione anche delle attrici Penelope Cruz e Shailene Woodley. Le riprese sembrerebbero essere iniziate questa primavera, proprio in Italia, con la regia di Michael Mann. Ogni grande appassionato non potrà dunque perdere l’opportunità di rivivere i momenti salienti della nascita di un marchio unico al mondo, rappresentati sul grande schermo.