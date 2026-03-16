Doppio DNS McLaren in Cina, Stella: “rimaniamo positivi”

Andrea Stella sostiene che in McLaren ci sia la giusta mentalità per riprendersi dal doppio DNS subito in Cina

Nel Gran Premio della Cina di questa domenica, McLaren ha registrato un doppio DNS. Lando Norris e Oscar Piastri, dopo essersi piazzati quinti e sesti dietro Mercedes e Ferrari nelle qualifiche di sabato, erano pronti a partire. Entrambi i piloti, però, hanno riscontrato un problema alla power unit e non sono stati in grado di prendere parte alla gara.

La scuderia britannica nel momento in cui è andata ad accendere la monoposto di Norris, ha trovato un problema. Con il supporto del fornitore dei prodotti Mercedes, hanno cercato di risolverlo e cambiato l’ECU ma, Stella ha dichiarato che non ci sarebbe stato modo di risolvere. Il caso di Piastri è leggermente diverso. Il pilota australiano era riuscito a completare i giri di ricognizione e dirigersi verso la griglia di partenza ma, pochi minuti prima del giro di formazione, il team di Woking ha trovato un problema alla PU e chiesto di riportare la vettura ai box.

Per il campione del mondo in carica è il primo DNS. Per quanto riguarda il compagno di squadra si tratta del secondo, in quanto si è schiantato a Melbourne durante il giro di ricognizione. Entrambi i piloti sono rimasti delusi dalle conseguenze, mentre il team principal della Mclaren è convinto che non avrà un impatto sui due piloti.

La spiegazione di Andrea Stella

“È un momento difficile, se consideriamo che Piastri non è riuscito a prendere parte a nessuna gara per questo inizio di stagione”, ha ammesso Stella. “Allo stesso tempo, in una conversazione avvenuta dopo la gara, entrambi i piloti hanno sostenuto che rimangono positivi”.

“Penso che quello che il team ha passato nel 2023, ha permesso di sviluppare una cultura e una mentalità vincente. Questo ci ha permesso di concentrarci sulle cose che possiamo controllare e in questo caso ”, ha continuato il team principal. “Quando abbiamo vinto il doppio campionato l’anno scorso, abbiamo dichiarato che la vittoria è stata grazie a come abbiamo affrontato le difficoltà avvenute a Qatar e Las Vegas. Oggi è il giorno che dobbiamo resistere alle difficoltà ed elaborarle per diventare campione in futuro. Questa è la nostra mentalità”.

La più grande preoccupazione del team di Woking è difendere entrambi i titoli. Attualmente troviamo Norris al sesto posto con 15 punti, una differenza di 36 punti rispetto al primo in classifica, George Russell. Il compagno di squadra, Oscar Piastri, ne ha solamente 3. Per quanto riguarda il campionato costruttori, la McLaren si trova attualmente terza con 80 punti di distacco da Mercedes, prima in classifica.

“L’aspetto negativo di non essere riusciti a partecipare a questa gara sono i punti per il campionato. Tenendo in considerazione dei dati raccolti in Australia e nella sprint race, crediamo di essere in una buona posizione in termini di sfruttamento della power unit. Di conseguenza più dati ci sarebbero stati utili ma, quello per cui ci dispiace maggiormente sono i punti”.