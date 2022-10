UFFICIALE: Audi e Sauber, c'è l'accordo!

E’ ufficiale, Audi entrerà in Formula 1 dal 2026 e lo farà al fianco della Sauber, team svizzero attualmente associato all’Alfa Romeo

La casa automobilistica dei quattro cerchi aveva già ufficializzato il proprio ingresso in Formula 1 a partire dal 2026, in occasione del GP del Belgio. A pochi giorni dal GP del Messico, è stato reso noto l’accordo tra Audi e Sauber per una nuova partnership a partire proprio dal 2026. La scuderia svizzera, attualmente sotto il blasone dell’Alfa Romeo, ha un accordo con l’azienda italiana fino al termine del 2023. Come si può leggere nel comunicato, la facility del gruppo Volkswagen non solo scenderà in campo con il team di Hinwil, ma ne diventerà anche socia acquistandone le azioni.

L’Audi entrerà nella Massima Serie in concomitanza con l’entrata in vigore della prossima generazione di monoposto. Caratterizzata da combustibili 100% ecosostenibili, le Power Units godranno di una componente elettrica sempre più importante. Il dipartimento PU dell’Audi avrà la sua sede a Neuburg, in Germania. Qui verranno sviluppati e creati i propulsori per la monoposto che verrà invece continuerà ad esser progettata e realizzata ad Hinwil.

LE DICHIARAZIONI

“Siamo orgogliosi di aver raggiunto un accordo con un partner così competente e navigato come Sauber – ha dichiarato Oliver Hoffmnan, responsabile del programma F1 dell’Audi – che ci darà man forte nei nostri ambiziosi programmi in Formula 1. Siamo certi del fatto che, anche grazie alle loro collaborazioni passate, in Sauber siano convinti delle grandi potenzialità del team che andremo a creare”.

“Audi è il miglior strategic partner possibile per il Sauber Group – ha invece dichiarato Finn Rausing, Chairman del direttivo della squadra svizzera – Ne condividiamo visione i valori. Non vediamo l’ora di poter iniziare questa collaborazione che siamo sicuri sarà forte e fruttuosa e ci permetterà di raggiungere gli obbiettivi comuni”.

“La partnership tra Audi AG e Sauber Motorsport è un passaggio chiave per il nostro team – sono le parole di Frederic Vasseur, CEO Sauber e Team Principal – con loro continueremo a progredire nella ricerca dei primi posti in griglia. Diventare partner ufficiale dell’Audi è non solo un onore, ma anche una grande responsabilità. Per noi è senza dubbio la migliore delle opzioni per il futuro e siamo certi di poter assicurare ad Audi il raggiungimento degli obbiettivi attesi dal loro percorso in Formula 1″.