Antonelli è pronto a scrivere la sua storia, non sostituire Hamilton

Andrea Kimi Antonelli, in una recente intervista, ha chiarito che non intende semplicemente sostituire Hamilton, ma vuole costruire una sua carriera, basata sulle sue doti e sul suo talento. Grazie all’aiuto del team e al sostegno del team principal Toto Wolff, il giovane italiano è pronto a fare un passo avanti.

Nel 2025, Andrea Kimi Antonelli è stato ufficialmente scelto come sostituto di Lewis Hamilton in Mercedes. Questa notizia ha portato grande entusiasmo, ma anche un grande senso di responsabilità, vista l’eredità del sette volte campione del mondo.

L’inizio di una promessa italiana

Andrea Kimi Antonelli nasce a Bologna, nel 2006. Cresciuto tra i motori, nel 2018 comincia la sua carriera sui kart con la scuderia Kart Republic e ha rapidamente attirato l’attenzione per le sue capacità straordinarie. Nel 2019 entra a far parte del programma junior Mercedes, preannunciando una carriera ricca di successi.

Nel 2014, Antonelli fa il suo debutto in Formula 1 durante le prove libere del Gran Premio d’Italia, a Monza. Sebbene abbia avuto un incidente durante la sua sessione in pista, Toto Wolff ha subito espresso fiducia nelle sue abilità. Questo esordio ha segnato un passo importante verso la sua carriera nella massima serie del motorsport, confermata poi dal suo annuncio.

Il giovane italiano rimane senza dubbio uno dei giovani talenti più promettenti nel mondo dei motori, e la sua carriera, nonostante sia ancora in fase di costruzione, presenta già le basi per un futuro brillante. Continuando su questa strada, grazie alla sua umiltà di chi sa di dover ancora imparare molto, Kimi Antonelli ha tutte le carte in regola per diventare un grande pilota, e per scrivere la sua storia.

Di Lucrezia Marano