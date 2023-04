Alonso: l’emblema dell’Aston Martin

Alonso è ormai l’emblema di questa stagione non solo di Aston

Il team principal dell’Aston Martin Formula 1, Mike Krack, afferma che Fernando Alonso sta dando l’esempio e sta ispirando il team con la sua etica del lavoro. Lo spagnolo è arrivato terzo in tutte e tre le gare disputate finora nel 2023, e ha contribuito a portare il team di Silverstone al secondo posto nell’attuale classifica del campionato.

Krack ha riconosciuto il fatto che i meccanici dell’Aston Martin abbiano cantato il nome di Alonso sotto il podio indicava la stima di cui godeva.

“Penso che sia stata fondamentalmente una conferma di dove si trova nella squadra”, ha detto. “Quando è arrivato ha portato molta energia, molta positività”.

“Sta dando l’esempio in ogni momento. Arriva sempre presto, sta lavorando molto duramente, ed è questo dare l’esempio che tutti vedono e comprendono. Trasmette un altissimo livello di motivazione”.

“Penso che il canto del nome sia stato come una conferma anche per lui che ha davvero portato molto nella squadra”.

Krack ha elogiato Alonso per la sua forma costante durante i fine settimana di gara.

Fernando è inarrivabile

“Se qualcuno mi avesse detto che avrei avuto tre podi dopo le prime tre gare non ci avrei creduto”, ha detto.

“Ma mostra anche che campione abbiamo lì. È semplicemente incredibile anche per la sua costanza”.

“Se guardi a tutte le sessioni finora durante tutto l’anno, lui è sempre stato lì, in ogni sessione, in ogni FP1, FP2, sarà sempre lì e spingerà sempre al massimo“. Krack ha però minimizzato le possibilità che Alonso possa lottare per un terzo campionato del mondo nei prossimi anni. Tuttavia, ha insistito sul fatto che l’età non era un fattore.

“Penso che la cosa più importante sia la velocità e il desiderio di competere o il desiderio di essere competitivi”, ha detto. “Non mi piace parlare dell’età, dell’età di Fernando, e anche della mia età tra l’altro!”

“In generale, penso che sia davvero importante come ti mantieni in forma, come ti mantieni e qual è il tuo desiderio di fare bene, e questo è qualcosa di eccezionale che Fernando sta avendo. Sarei davvero felice se potessimo fornirgli la macchina per vincere questo terzo titolo, ma penso che dobbiamo tenere i piedi un po’ più per terra, parlando di titoli mondiali”.

“Ora abbiamo fatto il nostro primo passo per progredire da dove eravamo prima, e non dovremmo iniziare a sognare”.