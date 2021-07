Fittipaldi: “Alonso è il pilota più talentuoso della griglia”

Emerson Fittipaldi afferma che Alonso è il pilota più talentuoso di Formula 1, nonostante la griglia sia composta da talenti come Lewis Hamilton

Emerson Fittipaldi, ex pilota e campione del mondo nel 1972 e nel 1974, dichiara che Fernando Alonso è il pilota con maggior talento presente in Formula 1, nonostante i record raggiunti da Lewis Hamilton e il potenziale mostrato da Lando Norris e Charles Leclerc in questa stagione. Ciò che ha colpito il pilota brasiliano è stata la capacità di reinventarsi del pilota asturiano nei due anni di assenza dalla classe regina del Motorsport. Alonso è tornato in Formula 1 più affamato di vittoria che mai, tant’è che si spinge sempre oltre il limite.

IL DUE VOLTE CAMPIONE DEL MONDO DIMOSTRA DI ESSERE UNO DEI GRANDI TALENTI NELLA STORIA DI QUESTO SPORT

Il pilota asturiano che gareggia con l’Alpine, a oggi ha totalizzato più punti del suo compagno di squadra Esteban Ocon, per un distacco di 12 punti da quest’ultimo. Alonso oltre ad aver già il contratto anche per il 2022, sembra essere propenso a rinnovare fino al 2024. In merito alle potenzialità del due volte campione del mondo, Fittipaldi afferma: “Sono sicuro che aiuterà il team a sviluppare la monoposto. Alonso è uno dei grandi talenti che rappresentano la storia della Formula 1, sa trarre vantaggio da ogni cosa e riuscirà a sfruttare tutto il potenziale“.

“Nonostante sia passato diverso tempo dalla conquista del suo ultimo mondiale, sono convinto che Alonso sia ancora il migliore. E’ tornato più competitivo di prima, nonostante i due anni di assenza dal Circus in cui si è dedicato ad altre competizioni. Ha fatto capire a tutti di essere pieno di talento, si è saputo riadattare alla classe regina del Motorsport, ma soprattutto a un team differente. Ha sofferto un po’ nelle prime gare, ma adesso diventa più forte gara dopo gara” dichiara Fittipaldi per concludere.