Finali Mondiali Ferrari 2021: cambia la data!

Uno degli appuntamenti più attesi del mondo GT legato al monomarca Ferrari cambia data. Le Finali Mondiali si spostano alla metà del mese di Novembre

Le Finali Mondiali Ferrari, dapprima programmate tra il 2 e l’8 Novembre, cambiano la data del loro appuntamento. Ad annunciarlo è la stessa casa di Maranello. Nella stessa occasione sono stati indicati pure i nuovi giorni: quelli tra il 16 e il 22 Novembre – sempre sul tracciato toscano del Mugello. Un evento per cui la stessa F1world dovrebbe essere presente (situazione Covid permettendo); proprio come avvenuto per l’edizione 2020.

IL COMUNICATO

“Ferrari comunica che le Finali Mondiali, originariamente previste dal 2 all’8 Novembre sul circuito del Mugello, si svolgeranno (…) dal 16 al 22 dello stesso mese. L’appuntamento, che celebra la chiusura della stagione agonistico-sportiva di Attività Sportive GT è stato posticipato per garantire la presente di tutta la famiglia Ferrari all’evento più atteso dell’anno“.

“La modifica del calendario del mondiale endurance ha creato una sovrapposizione di date, con la nuova collocazione del quinto round in Bahrain. Il programma vedrà in pista le vetture dei Ferrari Challenge Trofeo Pirelli, con l’atto finale delle serie monomarca del Cavallino Rampante e la sfida delle Finali Mondiali. Gli esemplari XX, F1 Clienti e i più significativi di GT da corsa degli ultimi trent’anni portate in pista da Club Competizioni GT.”

Insieme alle Finali Mondiali, anche il Ferrari Challenge APAC 2021 rivede la sua agenda viste le persistenti restrizioni legate alla Pandemia. Sono stati eliminati i primi appuntamenti che dovevano disputarsi in Corea, Malesia e Singapore tra Agosto e Settembre. La prima data da segnare in tal senso è quella tra il 18 e il 21 Novembre al Mugello; seguiranno due triplette ad Abu Dhabi e a Dubai nel mese di Gennaio.