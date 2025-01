Film e documentari: cosa guardare in attesa della Formula 1

Attendendo la nuova stagione, ecco tutti i film sulla Formula 1 che ogni tifoso dovrebbe vedere almeno una volta

Nonostante manchino ancora 10 lunghe settimane all’inizio della nuova stagione del 2025, non scarseggia sicuramente un’ampia selezione di contenuti per placare l’insaziabile fame di Formula 1 dei tifosi. Durante tutta la storia della Classe Regina vi sono sempre stati appassionati che hanno cercato di ritrarre la bellezza dello sport tramite film, documentari, docuserie, raccontando storie guidate dalla passione per la Formula 1. Solo alcune di queste, tuttavia, sono degne di menzione. In questo articolo andremo a visitare tutti i contenuti multimediali da aggiungere alla propria bucket list in attesa della nuova stagione.

Film

Rush (2013) – È un capolavoro cinematografico che cattura l’essenza cruda e spettacolare della Formula 1 negli anni ’70, raccontando la leggendaria rivalità tra James Hunt e Niki Lauda. Diretto da Ron Howard, il film combina adrenalina, dramma e passione, portandoci in un’epoca in cui il rischio era parte integrante dello sport e ogni gara poteva essere l’ultima. Rush non è solo un film sulle corse, ma un ritratto intenso di due uomini agli antipodi, spinti entrambi da un’insaziabile sete di vittoria, con la capacità di far immergere lo spettatore in una storia vera di sacrificio, coraggio e rivalità, dove il limite tra vita e morte è sottile come la linea del traguardo.

Grand Prix (1966) – Film senza tempo che celebra la Formula 1 degli anni ’60, diretta da John Frankenheimer. Il regista ha mescolato finzione e autenticità con grande maestria, facendo uso di filmati di gara reali e rendendo partecipi numerosi volti della Classe Regina dell’epoca. Piloti come Graham Hill, Juan Manuel Fangio e Jim Clark recitano insieme ad alcuni degli attori più noti dell’epoca. Il film offre un’esperienza viscerale che porta lo spettatore dentro l’abitacolo, in un viaggio imperdibile per chi desidera scoprire il fascino puro e ineguagliabile delle corse negli anni ’60.

Documentari sulla Formula 1

Senna (2010) – Un documentario che va oltre lo sport, raccontando la vita straordinaria di Ayrton Senna con un’enorme profondità emotiva. Attraverso immagini autentiche e momenti iconici, il film rivela il lato umano di un campione che ha ridefinito il significato di grandezza. In meno di due ore viene ricoperta la sua ascesa nello sport, la leggendaria rivalità con Prost e la vita personale del pilota. Guardarlo significa immergersi in una storia di passione e sacrificio, un tributo ineguagliabile al più amato personaggio della storia della Formula 1.

Life on the limit (2013) – Emozionante viaggio attraverso la storia della Formula 1, un racconto che ha plasmato lo sport come lo conosciamo oggi. Narrato con passione e ricco di immagini d’archivio, il film celebra gli eroi che hanno affrontato rischi inimmaginabili, offrendo un tributo toccante. Si concentra in particolare sui miglioramenti riguardanti la sicurezza apportati nel corso degli anni, con interviste a piloti quali Lewis Hamilton e Niki Lauda.

Schumacher (2021) – Tra i vari film sulla Formula 1, questo è un ritratto intimo e commovente del leggendario Michael Schumacher, che esplora non solo i suoi straordinari trionfi, ma anche l’uomo dietro il casco. Con interviste esclusive e momenti privati mai visti, il documentario cattura la grandezza e la vulnerabilità di un campione unico. Ricco di approfondimenti unici della sua famiglia più stretta insieme ad alcune star della Classe Regina come Mika Hakkinen o Damon Hill. Per chiunque volesse immergersi nella storia di un mito che ha ispirato milioni di persone, questo film è il perfetto punto di partenza.

Docuserie

Formula 1: Drive to Survive (2019-oggi) – Sicuramente uno dei motivi per cui la Classe Regina ha acquisito sempre più popolarità nel corso degli ultimi anni. Nonostante la popolarità di alcuni film sulla Formula 1, anche le serie tv hanno il loro posto nel cuore dei tifosi. È una produzione che ha trasformato lo sport, portando lo spettatore dietro le quinte con un accesso senza precedenti. Ogni episodio offre un mix di adrenalina, rivalità e strategia, rendendo uno sport così esclusivo veramente umano. Un must per chiunque voglia approfondire e andare oltre al semplice spettacolo in pista, ampliando le proprie conoscenze sulle dinamiche degli avvenimenti dietro le quinte.

Brawn: The Impossible Formula 1 Story (2024) – Racconto avvincente di una delle imprese più incredibili nella storia dello sport: il trionfo del team Brawn GP del 2009. Dopo il ritiro improvviso di Honda, Ross Brawn risolleva il team con risorse limitate e un budget ridotto, conquistando il campionato mondiale con Jenson Button. Il film svela il dietro le quinte di un’impresa impossibile. Un mix di innovazione tecnica, leadership visionaria e un gruppo di persone che hanno sfidato ogni probabilità.

Max Verstappen: Anatomy of a Champion (2023) – Un documentario che esplora la vita e la mentalità di uno dei piloti più dominanti della Formula 1 moderna. Verstappen, sicuramente una delle figure meno presenti in Drive to Survive, concede al regista immagini inedite e interviste approfondite, facendosi conoscere un po’ di più dai suoi tifosi. I film offre uno sguardo unico sulla dedizione, il talento naturale e l’aggressività che hanno portato il giovane olandese a riscrivere la storia del motorsport.

Solo su YouTube

Formula 1 – Il canale ufficiale della Formula 1 è sicuramente un tesoro per gli appassionati. Con highlights, interviste individuali con i piloti che offrono uno scorcio delle loro diverse personalità, approfondimenti tecnici e contenuti esclusivi, porta lo spettatore proprio nel cuore del paddock. Una delle serie più note che viene offerta è Grill the Grid, dove i piloti vengono intervistati su vari argomenti di conoscenza generale relativi allo sport. È un’esperienza che va oltre le gare, con aggiornamenti costanti che mantengono viva l’emozione dello sport tutto l’anno.

Quadrant – Una finestra sul lato più giocoso e autentico di Lando Norris. Nato dalla sua passione per il gaming, Quadrant è un progetto che contenuti leggeri e divertenti con momenti che rivelano la personalità del pilota. Attraverso sfide tra amici e vlog esclusivi, Lando e il suo team mostrano un lato accessibile e umano di uno sport spesso percepito come distante. È una combinazione unica di spontaneità e professionalità, capace di fare appassionare sia i fan del motorsport sia coloro che cercano contenuti creativi e coinvolgenti.

Williams Racing – Ideale per chi vuole immergersi nelle nella storia e nelle emozioni di una delle squadre più iconiche dello sport. Il canale offre uno sguardo ravvicinato all’interno del team. Tra interviste ai piloti, dietro le quinte dei weekend di gara e approfondimenti sulle innovazioni tecniche, l’intrattenimento non manca mai.

The Moving Bricks – È un canale veramente unico nel suo genere, che trasforma il mondo della Formula 1 in mattoncini LEGO animati. Ogni video è una ricreazione di momenti iconici attraverso ricostruzioni fedeli e meticolose. Combinando il mondo dei LEGO con quello del motorsport, vengono offerti video che sono tanto divertenti quanto accurati. L’intera pagina di The Moving Bricks offre la riscoperta di un mondo completamente nuovo di vivere e celebrare la Formula 1, in attesa del ritorno di quella reale.

Di: Maia Conti