Novità Patente, gli over 60 devono rifare l’esame: se non lo superi perdi la patente per sempre | Non puoi rifarlo

Nuove regole per la patente di guida europea. Polemiche sulla stretta alle violazioni più gravi e sul “nuovo” esame per il rinnovo

Le recenti modifiche al Codice della Strada approvate nelle aule del Consiglio e del Parlamento Europeo, hanno sollevato non poche preoccupazioni. Oltre all’inasprimento delle sanzioni per le violazioni più gravi (guida in stato di ebbrezza, utilizzo del cellulare alla guida ecc), tra le novità più importanti vi è l’introduzione entro il 2030, della patente digitale, valida in tutti i paesi dell’Unione Europea.

Si prolunga la durata di validità della patente di guida per auto e moto, estesa a 15 anni, rispetto agli attuali 10 anni. Inoltre sarà possibile conseguire la patente B a 17 anni, a condizione di guidare accompagnati da un adulto.

Ma una delle novità più discusse riguarda l’ introduzione di un nuovo esame per il rinnovo della patente, con conseguenze potenzialmente gravi per chi non lo supera specialmente se più anziano.

Secondo il legislatore europeo, i conducenti che hanno superato i 60 anni dovranno sottoporsi a un esame teorico-pratico per confermare la validità della propria patente.

Obbligo di esame per gli over 60

L’obiettivo principale delle nuove normative è garantire la sicurezza stradale, tenendo conto del fatto che con l’avanzare dell’età possono verificarsi cambiamenti nelle capacità fisiche e cognitive. La visita medica serve a valutare l’idoneità alla guida e a prevenire potenziali rischi. La procedura di rinnovo prevede una visita medica presso un medico abilitato (ASL o medico autorizzato) per accertare i requisiti psicofisici del conducente.

Durante la visita, il medico valuta: acuità visiva, capacità uditiva, condizioni cardiovascolari, funzioni motorie, stato mentale. Se la visita medica non ha esito positivo, la patente di guida non viene rinnovata. In alcuni casi, il medico può limitare la validità della patente o prescrivere l’utilizzo di specifici dispositivi di guida.

Reazioni e polemiche

La nuova normativa ha suscitato reazioni contrastanti. Molti automobilisti over 60 ritengono la misura del nuovo esame eccessivamente severa e discriminatoria, mentre altri sostengono che la sicurezza stradale debba essere una priorità assoluta. Questo esame, più rigoroso rispetto alla semplice visita medica, mira a valutare le capacità cognitive e fisiche necessarie per una guida sicura.

I candidati dovranno dimostrare una maggiore consapevolezza dei rischi stradali. La novità più controversa riguarda le conseguenze del mancato superamento dell’esame. In questi casi, la patente viene revocata definitivamente, senza possibilità di ripetere la prova. Questa misura drastica ha generato timori tra gli automobilisti anziani, che vedono a rischio la loro autonomia e mobilità.