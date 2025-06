Ferrari: Vasseur sotto pressione, il futuro è appeso a un filo?

Ferrari in crisi: Frédéric Vasseur sotto accusa

La posizione del team principal della Ferrari, Frédéric Vasseur, si fa sempre più delicata. A questo punto della stagione, la squadra non è riuscita a raggiungere gli obiettivi fissati a inizio anno, deludendo le aspettative di tifosi e appassionati. E pensare che, solo un anno fa, il Cavallino Rampante era rimasto in corsa fino all’ultima gara per la conquista del mondiale costruttori. Ma quest’anno, invece, sembra del tutto escluso dalla lotta per il titolo.

Attualmente, il team si ritrova in quinta e sesta posizione nella classifica dei piloti, mentre occupa il secondo posto in quella dei costruttori, senza aver ancora ottenuto una vittoria. Da una Scuderia così storica e titolata, come quella di Maranello, ci si aspettano sempre risultati concreti. Quando questi tardano ad arrivare, è inevitabile che le responsabilità finiscano per ricadere su chi è a capo del team – in questo caso, sul francese.

Tra rivoluzioni interne e dubbi su Hamilton: “Fred è l’uomo giusto”

È indubbio che sotto la guida di Fred Vasseur siano stati introdotti cambiamenti significativi. In primo luogo, la sostituzione di Enrico Cardile con Loïc Serra nel ruolo di direttore tecnico; in secondo luogo, l’ingaggio di Lewis Hamilton al posto dello spagnolo Carlos Sainz. Scelte di questo tipo hanno inevitabilmente finito per minare gli equilibri interni del team italiano, generando tensioni e incertezze che si riflettono anche in pista.

Molti nutrono forti dubbi sul livello di competitività attuale di Hamilton e mettono in discussione la sua permanenza in Ferrari. Voci che il britannico ha voluto smentire con fermezza durante la conferenza del giovedì: “A tutti quelli che scrivono su di me: io ho appena iniziato, e sono qui per restare a lungo“, ha dichiarato. Al tempo stesso, il sette volte campione del mondo considera fondamentale il ruolo di Vasseur all’interno del team, definendolo l’uomo giusto per riportare la Scuderia al vertice:

“Non è affatto bello sentire che ci siano storie del genere in giro“, ha dichiarato l’inglese nella giornata di ieri. “Innanzitutto, adoro lavorare con Fred, è lui la ragione principale per cui sono in questa squadra e gli sarò eternamente grato. Siamo uniti in questa sfida e stiamo lavorando sodo dietro le quinte. Le cose non sono perfette, ma come ho già detto, sono qui per lavorare con la squadra e con Fred. Voglio che Fred sia qui, credo che sia la persona giusta per portarci in cima“.

Sainz sul caso Ferrari: “Sempre la stessa storia, ma nessun rancore verso Vasseur”

All’ex ferrarista, Carlos Sainz, è stato chiesto un commento sulla situazione in casa Ferrari, proprio mentre cominciavano a circolare le prime speculazioni sul futuro di Frédéric Vasseur. “È la solita storia di sempre“, ha commentato ai media presenti a Montréal. “Nel momento in cui i risultati non arrivano in Ferrari, i media iniziano subito a puntare il dito e si scatena tutto questo caos. Per me, invece, si tratta solo di concentrarsi sul processo e dare il massimo quando conta davvero“.

Il pilota della Williams ha, poi, ribadito di non provare rancore nei confronti dello “chef” di Maranello, nonostante la decisione del team principal di puntare su Lewis Hamilton, al suo posto, per la stagione 2025. “Ho sempre avuto un ottimo rapporto con lui“, ha confermato il pilota madrileno, “Abbiamo attraversato un mese difficile quando ha preferito ingaggiare Lewis al mio posto, ma a parte questo, ci siamo riconciliati. Ci troviamo bene e l’ho sempre apprezzato come team principal e come persona“.