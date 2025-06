Lance Stroll tornerà a correre al GP di Canada dopo l’infortunio

Lance Stroll torna a correre al GP di Canada dopo l’infortunio alla mano

Lance Stroll tornerà a correreal volante dell’AMR25 al GP in Canada a Montreal. Il pilota dell’Aston Martin, dopo aver curato l’infortunio alla mano, riuscirà a correre il suo Gran Premio di casa. Il pilota canadese, dopo le qualifiche del GP di Spagna, si è ritirato dalla gara per cercare cure mediche, a seguito del fatto che il dolore ricorrente alla mano destra fosse peggiorato.

In merito, al ritorno del pilota canadese in pista la scuderia ha dichiarato. “Siamo felici di confermare che Lance Stroll potrà correre a Montreal questo fine settimana. È riuscito a risolvere i sintomi e ha potuto correre alcuni giri al Paul Ricard, con una monoposto vecchia di Formula 1. Lance Stroll si sente in salute ed è felice di correre davanti al suo pubblico di casa”.

Stroll ha dichiarato che è felice di tornare a correre con la squadra per il GP di Canada. “Sono felice di tornare a correre per il team nel mio Gran Premio di casa questo fine settimana. Ho lottato per essere pronto a correre a Montreal e ho fatto alcuni giri in pista al Paul Ricard per prepararmi”. Il pilota del team britannico, ha potuto fare dei giri in pista al Paul Ricard, in quanto la scuderia aveva già programmato dei test TPC con una monoposto vecchia.

Il motivo dell’infortunio

Si è pensato che il ritiro del pilota derivasse dall’aver perso la calma, in seguito alla pessima qualifica. Mike Krack, il team principal, ha negato il tutto denominandolo come “chiacchera da paddock”. La squadra ha, infatti, rivelato che Stroll ha sofferto dolore alla mano per settimane. La domenica a Barcellona è divenuto insopportabile e lo ha costretto al ritiro. La causa di tali dolori sono, probabilmente, da attribuire all’intervento al polso che il pilota canadese ha subito in seguito ad una frattura causata da un’incidente in bicicletta avvenuto due anni fa.