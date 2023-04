Alonso sul GP di Spagna:”Più divertente senza chicane”

Modifiche in arrivo per il GP di Spagna: quest’anno assente la chicane nel disegno del circuito, una modifica che renderà più divertente la gara secondo Alonso

Con una Formula 1 in continua trasformazione, a cambiare volto non sono solo le dinamiche di svolgimento del weekend, ma anche il layout del circuito. Con un Gran Premio di Spagna sempre piu vicino, la Formula 1 ha voluto apportare ulteriori modifiche al design del circuito. Una modifica ritenuta da molti ‘entusiasmante‘, tra cui Fernando Alonso che crede che il livello di spettacolo si alzerà per il GP di Spagna, senza la presenza della chicane. All’inizio della stagione, l’organizzazione interna del circuito di Barcellona ha approvato due layout differenti: uno con la presenza della chicane, e uno senza.

Un ulteriore modifica, ma la chicane è davvero necessaria?

Con una serie di valutazioni, l’organizzazione della Formula 1 ha deciso di approvare la versione priva della discussa chicane, tanto criticata negli anni. Tuttavia, le opinioni sono diverse e ad esprimersi ai microfoni della stampa è anche Fernando Alonso, che esordisce così: “Credo che sarà ok come modifica, probabilmente guidare sarà più divertente. Era in effetti una curva troppo veloce per una vettura di Formula 1, soprattutto per la grandezza. Non era molto piacevole guidare su questo circuito.” In seguito il pilota spagnolo prosegue l’intervista, facendo notare che la chicane in questione era a tratti, troppo lenta per le monoposto.

In effetti, con una tecnologia sempre più avanzata e le velocità che si alzano, affrontare una curva di quella portata sarebbe stato rischioso. “Ne rimane che c’è da vedere ora se questa riconfigurazione aumenterà le possibilità di sorpasso, e magari aiutare lo spettacolo in generale. Ma ho guidato con lo stesso design da anni, inclusa la Formula 1. Quindi credo che sarà più divertente guidare senza la chicane, sperando possa aumentare anche il livello di spettacolo per tutti” , conclude Alonso sul GP di Spagna.