Ferrari: Sainz sarà il sesto pilota spagnolo della storia

Carlos Sainz, promosso sposo della Ferrari e compagno di squadra di Charles Leclerc dal 2021, sarà il sesto pilota spagnolo a guidare una creazione della fabbrica di Maranello. I conti non vi tornano? Tranquilli. E’ vero, soltanto Alfonso de Portago e Fernando Alonso hanno gareggiato durante un Gran Premio, mentre Marc Gené e Pedro de la Rosa sono stati pilota tester e riserva. Adesso siamo a quota quattro, con Sainz arriveremo al quinto. E il sesto?

Il sesto pilota spagnolo della Ferrai era un asturiano, di nome Julio González Pola. Figlio dell’omonimo scultore, era dotato di un grande talento per gli sport motoristici. La sua presenza in un Gran Premio con la Ferrari, invece, si è avuta prima della nascita del Campionato mondiale di Formula 1, con una Ferrari privata, non venendo quindi contato nelle statistiche ufficiali.

Pola ha gareggiato con una Ferrari durante il Gran Premio di Penya Rhin del 1948, che è stato tenuto con le vetture di Formula 1. Per questo motivo molti considerano Alfonso “Fonsi” de Portago, che ha corso cinque Gran Premi tra il 1956 e il 1957, come il primo pilota spagnolo della Ferrari. Il pilota nato a Londra nel 1928 morì in un tragico incidente alla Mille Miglia nel 1957, insieme al suo copilota e a diversi spettatori, nel corso della Tragedia di Guidizzolo.

Fu solamente nella seconda metà del primo decennio di questo secolo, che un altro spagnolo si stabilì a Maranello. Si tratta di Marc Gené, chiamato per fare il tester e lavorare al simulatore, ruolo che porta avanti dal 2005. Inoltre, nonostante il suo lavoro in Ferrari, gli è stato permesso di correre al WEC con Peugeot e ha vinto la 24 Ore di Le Mans. Stava per correre un Gran Premio con la Rossa nel 2009, quando Felipe Massa ebbe un grave incidente in Ungheria, ma alla fine fu Luca Badoer a correre a Valencia e Spa.

I’m very happy that I will be driving for Scuderia Ferrari in 2021 and I'm excited for my future with the team.

I still have an important year ahead with McLaren Racing and I really look forward to go back racing with them this season. pic.twitter.com/UXkTzFzUgV

— Carlos Sainz (@Carlossainz55) May 14, 2020