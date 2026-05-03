GP Miami, Piastri: “Sul finale della gara sono andato all’attacco”

GP Miami, Piastri arriva terzo alle spalle di Norris e Antonelli

Sventola la bandiera a scacchi al GP di Miami, sul gradino più in basso del podio troviamo il pilota australiano, Oscar Piastri. Il pilota della McLaren dopo un weekend non lineare e una qualifica non ottima è stato costretto a una gara in rimonta, arrivata sul finale, con cui è riuscito a ottenere uno straordinario terzo posto.

Davanti a Piastri, a completare il podio, troviamo il compagno di squadra Lando Norris in seconda posizione. Sul gradino più in alto del podio si piazza Andrea Kimi Antonelli, che conquista la sua terza vittoria stagionale consecutiva.

Una rimonta arrivata nella parte finale della gara

Oscar Piastri conclude al terzo posto il GP di Miami. Il venticinquenne, in seguito a una qualifica difficile che lo ha visto partire dalla settima piazza, è riuscito a rimontare fino alla terza posizione alle spalle di Norris e Antonelli. “Non è stato un weekend lineare. Nelle qualifiche abbiamo pasticciato entrambi ma, il passo era incoraggiante. Ho dovuto fare qualche sorpasso e sul finale della gara sono andato all’attacco. È stato bello, in queste condizioni era complicato”, ha affermato il venticinquenne

La McLaren ha mostrato una notevole crescita rispetto alle prime tre gare della stagione, riuscendo a diminuire il divario con la Mercedes. Il numero 81, nell’intervista post GP, ha sottolineato questa situazione, ringraziando il team. “Grazie al team, abbiamo fatto un passo avanti tutti insieme. Abbiamo dimostrato che se abbiamo una buona posizione possiamo mantenerla”.

Il pilota del team di Woking si è mostrato fiducioso per il futuro della stagione. “In Giappone ci siamo avvicinati, ma a oggi abbiamo fatto un ulteriore miglioramento. Speriamo di poterne fare un altro in Canada, ma sono positivo per il futuro”, ha concluso Piastri.