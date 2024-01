Ufficiale, arriva il rinnovo per Norris in McLaren

A un giorno di distanza dal rinnovo di Leclerc, ecco che arriva anche l’ufficialità dell’estensione del contratto di Lando Norris con McLaren. Ma di quanti anni si parla ?

Un rinnovo del tutto inaspettato quello del pilota britannico. Anche perchè, come vogliamo ben ricordare ai nostri lettori, la sua scadenza sarebbe arrivata alla fine del 2025, avendo ancora due stagioni dinanzi a se per pensare al futuro. Tuttavia, a seguito di una serie di campagne di successo, sembra sia arrivato in via del tutto automatica un desiderio di rinnovo da entrambi le parti. Non si sa di quanti anni si tratti, ma è certo che la McLaren sia decisa a mantenere il suo rapporto con Norris ben oltre il 2025.

Tuttavia a parlare oggi, sono il pilota britannico , e il suo diretto team principal che si esprimono così in merito alla situazione. “E’ sicuramente una bella emozione restare qua. Sono cresciuto con la McLaren, mi sento a casa qui, il team è come la mia famiglia. Il viaggio che abbiamo intrapreso fin’ora è stato emozionante. Abbiamo avuto alti e bassi sicuramente, ma questa stagione ci ha mostrato come mantenere vivo il desiderio di vincere. Il lavoro che Zak e tutto il team ha svolto nel corso di queste stagioni è stato incredibile, sono fiducioso del fatto che arriveranno delle vittorie presto.”

In seguito, a proseguire l’intervista è il team principal Stella, che si apre così: “Sono onorato di poter annunciare il rinnovo di Norris in McLaren. Un contratto che ci legherà ben oltre il 2025. Chiaramente questo non fa altro che riflettere l’impegno e la fiducia reciproca che abbiamo instaurato negli anni. Con l’obbiettivo comune di voler vedere la McLaren ritornare a vincere. Lando è sicuramente cresciuto molto come pilota rispetto a quando si è unito a noi nel 2017. E’ stata una persona chiave nel nostro progresso, posso dire questo. “