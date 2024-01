Carlos Sainz Sr è leggenda: quella del 2024 è la quarta vittoria in Dakar

Carlos Sainz Sr vince la Dakar 2024. Per il madrileno è il quarto successo che lo classifica come leggendario

Carlos Sainz ha vinto per la quarta volta nel rally raid della Dakar dopo quelli del 2010, 2018, 2020. Si tratta del vincitore più anziano, 61 anni, che regala ad Audi il primo sigillo nella maratona del deserto, proprio all’ultimo tentativo utile. Infatti, il team dei quattro cerchi non parteciperà alle prossime edizioni al fine di dedicarsi completamente alla Formula 1.

El Matador ha portato a termine un’impresa storica contando anche su un vantaggio enorme in classifica generale. Il madrileno si è, infatti, limitato a gestire la situazione non spingendo troppo nella tappa finale e rimediando un distacco superiore ai 10 minuti rispetto al più veloce di giornata, Sebastien Loeb. Inoltre, aveva già gestito il suo vantaggio per tutta la seconda settimana grazie ai supi compagni di squadra,lo svedese Mattias Ekström e il francese Stéphane Peterhansel.

¡Qué orgullo volverte a ver en lo más alto @CSainz_oficial!

Ganar un @dakar no es fácil, pero ganar 4 es de absoluta leyenda! Los que estamos a tu alrededor sabemos lo sacrificado que es repetir reto cada enero y más siendo veterano 😜. Jugarse el trabajo de todo un año en menos… pic.twitter.com/hiymanZkxl — Carlos Sainz (@Carlossainz55) January 19, 2024

La reazione di Carlos Sainz Jr

Il trionfo del padre non poteva non suscitare la reazione del pilota ferrarista Carlos Sainz Jr. Il pilota di Formula 1 lo ha elogiato sottolineando che “Che orgoglio vederti di nuovo in cima! Vincere una Dakar non è facile, ma vincerne quattro è di assoluta leggenda!“.

Oltre a queste parole, c’è stato qualcosa di ancora più emotivo, ed è la sorpresa che gli ha regalato aspettandolo al traguardo, grazie ad un volo dell’ultimo minuto che ha fatto ieri.

“Ciao ragazzi, è giovedì e sono le sei del pomeriggio. Mio padre ha buone possibilità di vincere la Dakar e voglio fargli una sorpresa aspettandolo al traguardo. È stata una settimana impegnativa a Maranello, ma grazie a VistaJet siamo stati in grado di organizzare un volo last minute. Non vedo l’ora di vederlo, sorprenderlo e incrociare le dita per vincere la gara. Ci vediamo!”, ha commentato Carlos Sainz Jr. in un video.