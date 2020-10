Ferrari ottimista sulla qualifica in Portogallo

Charles Leclerc ha chiuso entrambe le sessioni di prove libere al quarto posto

Nel venerdì del Gran Premio del Portogallo la Ferrari di Charles Leclerc è apparsa molto rapida nella simulazione qualifica, centrando sia al mattino che al pomeriggio il quarto posto. Il monegasco ha confermato, almeno sul giro secco, il buon risultato del Nurburgring. Ma in Germania la Ferrari di Charles è poi naufragata in gara non trovando la continuità col pieno di benzina.

“É sembrata una buona giornata. Non abbiamo girato a lungo in simulazione gara. Questo è stato il nostro punto debole al Nurburgring e bisognerà vedere come andremo. Ad ogni modo la velocità sul giro secco è sembrata promettente”, ha detto Leclerc ai microfoni di Sky.

I piloti più giovani, tra cui Leclerc, avevano giù avuto modo di girare in passato sul circuito di Portimao nelle categorie propedeutiche. Ma affrontare i saliscendi del circuito portoghese al volante di una Formula 1 ha richiesto un nuovo adattamento. “L’asfalto era estremamente scivoloso. Il posteriore della vettura scodava in continuazione. La pista è fantastica. Sono serviti parecchi giri per capirla perchè non riesci a vedere il punto di coda in curva.”

Dall’altra parte del box Sebastian Vettel ha affrontato invece qualche difficolta in più. Il tedesco è stato autore dell’undicesimo tempo in FP1 e del sesto in FP2, non riuscendo ad abbattere il muro dell’1’19”. Davanti ai microfoni del paddock, però, il ferrarista non è sembrato molto deluso e si prepara ad affrontare con fiducia il resto del weekend.

“Il tracciato era molto scivoloso, forse perchè si è deciso di posare un nuovo asfalto da poco, ma il layout della pista è davvero intrigante. Per me è stata la prima volta qui a Portimao. E’ una bella pista e questo dimostra che esistono numerosi circuiti entusiasmanti, basta saperli scegliere…”, ha concluso Sebastian, con un messaggio non proprio velato rivolto a Liberty Media.