Ferrari, la presentazione avverrà il 13 febbraio

Ferrari pronta a rinnovare le sue promesse: la presentazione della nuova monoposto avverrà il 13 febbraio

Quest’anno la Formula 1 gioca d’anticipo, sollecitando le squadre a presentare prima le loro vetture. Secondo il team manager della Ferrari, Vasseur i test in Bahrain nel 2024 inizieranno con qualche giorno d’anticipo rispetto all’anno scorso, motivo per cui la presentazione della monoposto dovrà avvenire il 13 febbraio. Nonostante ciò, il boss della Scuderia si mostra ben certo che qualcuno riuscirà a rimandare la data di presentazione. Ma rimanendo concentrati sulla Rossa, il francese spende qualche parola in merito alla monoposto di quest’anno.

Il caposquadra si apre così in merito: “La presentazione dell’auto sarà il 13 febbraio, un giorno prima di San Valentino. Vedrete il resto dei dettagli quel giorno, ora non posso dire molto. Questo perché l’inizio dei test pre-stagione è stato anticipato di un giorno rispetto al 2023, ed è tutto molto stretto, perciò bisogna essere cauti. Vogliamo testare il tutto prima di arrivare li in Bahrein, ed è davvero una sfida riuscire a completare il tutto entro la data che ci è stata comunicata.” In seguito, il team principal parla della concorrenza, e di quelle che secondo lui saranno le strategie per la presentazione.

“Questo significa che non abbiamo altra scelta che presentarla il 13 febbraio. Anche se penso che comunque le altre squadre troveranno un modo di presentare la loro auto il 14. Anche se con quella data sarà poi difficile arrivare preparati per il giorno di test in Bahrein.” Infine, Frederic Vasseur conclude l’intervista, parlando di quelli che sono gli obbiettivi per quest’anno. “Non devo promettere nulla. Il modo migliore per fare tutto al meglio è essere concentrati. Il miglior regalo di Natale è fare un buon lavoro per Marzo e non per Dicembre. In queste date, tutto si basa su delle promesse e non vogliamo fare promesse. Vedremo a marzo se il regalo di Natale arriverà o meno. “