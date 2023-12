Symonds: “Alonso come Senna e Schumacher”

Alonso, Senna e Schumacher, cosa hanno in comune questi tre campioni? Ce lo spiega Pat Symonds, ex direttore tecnico di Benetton e volto noto della Formula 1.

Quale sarebbe la prima cosa a cui pensaste se vi chiedessimo la ricetta di un campione di Formula 1? Che immagine associate quando pensate al pilota più vincente della storia della Formula 1 ? Ad oggi, una delle personalità piu di spicco all’interno della Formula 1, è pronto a rispondere alle nostre domande ponendo un paragone universale , tra Schumacher, Senna, e Alonso. In caso non vi ricordiate il suo nome, si tratta di Pat Symonds direttore tecnico di Benetton e successivamente di Renault, che ha avuto l’onore di lavorare al fianco dei tre campioni precedentemente citati.

L’ex direttore tecnico si apre così a riguardo: ” Ho lavorato con ognuno di loro per un decennio. E un decennio in Formula 1 è un secolo nel mondo reale, quindi la situazione era completamente diversa per ognuno dei tre. Quando abbiamo avuto Senna durante la stagione 1984, non avevamo nessuno strumento di acquisizione dati. Eravamo fiduciosi che il pilota ci dicesse la temperatura dell’acqua, i giri sul rettilineo, tutte queste tipo di cose. Dovevano anche guardare gli indicatori analogici sul loro cruscotto e ricordare i numeri di quando sono entrati nei box.” Dopo aver fatto un excursus storico del lavoro degli ingegneri all’interno di una scuderia, Symonds prosegue con l’intervista , parlando del lavoro svolto con Schumacher e Senna.

“Quando ho lavorato con Schumacher, dieci anni dopo Senna, stavamo gia registrando una grande quantità di dati, e ad essere onesti, con Alonso sapevamo più sull’auto che sul pilota stesso. Se la tua domanda è, in quali aspetti questi tre campioni si accomunano, la risposta è: l’incredibile autostima che avevano. Penso che sia qualcosa che non succede solo con i piloti da corsa, succede con qualsiasi atleta di élite: questa incredibile fiducia che sono i migliori e che vinceranno.“