Ferrari: in vendita la vettura 1998 di Schumacher

La storica Ferrari con cui Schumacher ha lottato per il mondiale 1998 è in vendita al costo di 4,9 milioni di dollari

E’ stata messa in vendita la storica vettura Ferrari con cui Michael Schumacher ha combattuto per il titolo mondiale nel 1998. La F300 è stata la prima monoposto progettata dal team di Maranello per il pilota tedesco. L’annata è stata caratterizzata da un intenso duello tra Hakkinen e Schumacher, che si è protratto fino all’ultima gara stagionale. Nonostante un inizio di stagione favorele al team inglese, la Ferrari ha lavorato sodo per colmare il gap durante la pausa estiva, assicurandosi la possibilità di lottare per il titolo fino alla fine.

I due piloti si sono presentati all’ultimo appuntamento del campionato a Suzuka con pochi punti di distacco a favore di Hakkinen. Schumacher avrebbe dovuto conquistare quattro punti in più per poter battere il finlandese, ma il sogno mondiale è svanito quando è rimasto bloccato sulla griglia di partenza. Ciò lo ha costretto a partire dal fondo, danneggiando la sua gara. La F300 non ce l’ha fatta ad arrivare al traguardo e con il suo ritiro ha consegnato definitivamente il titolo nella mani di Hakkinen.

#FerrariLegacy 219 vittorie giorno per giorno – 13/09/1998, Michael Schumacher su F300 vince il Gran Premio d´Italia pic.twitter.com/K6fCketJ — Scuderia Ferrari (@ScuderiaFerrari) September 13, 2012

UNA DELLE MONOPOSTO PIÙ COSTOSE DI FORMULA 1

La F300 di Michael Schumacher è in vendita al costo di 4,9 milioni di dollari e può essere acquistata tramite duPont Registry. Se venisse venduta al prezzo concordato, verrebbe considerata immediatamente una delle vetture più costose mai comprate. La monoposto di Formula 1 più preziosa resta la Mercedes del 1954, quella con cui Fangio divenne pluri-Campione del Mondo. Infatti, la W196R è stata venduta per ben 29,6 milioni di dollari nel 2013.

La F300 non sarà la prima vettura rossa del tedesco ad essere venduta. In passato sono state acquistate altre monoposto Ferrari progettate per Schumacher. Nel 2017 è stata venduta la F2001 al prezzo di 7,5 milioni; mentre la F2002 nel 2019 è stata comprata al costo di 6,6 milioni di dollari.



Ultimate dedication to every detail.#SchumacherNetflix SCHUMACHER. The documentary movie on Netflix. pic.twitter.com/YWhxSJfFN3 — Michael Schumacher (@schumacher) October 15, 2021

Photo credits: Depositphotos