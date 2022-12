Ferrari: è ufficiale la data di presentazione della monoposto 2023

Il 2022 sta quasi per terminare, e l’anno nuovo si apre in bellezza: si avvicina la data in cui faremo la conoscenza della nuova monoposto Ferrari

Dopo una stagione iniziata per il meglio e finita diversamente da quanto sperato dai tifosi, la Scuderia Ferrari è pronta a voltare pagina e a concentrarsi sul 2023. Aria di cambiamenti a Maranello, con la nomina di un nuovo team principal per la prossima stagione. Le aspettative – come sempre, del resto – sono alte, soprattutto dopo l’illusione iniziale di quest’ultimo Campionato. Ma con il nuovo anno, Maranello ha l’opportunità di riprovarci. E quest’opportunità si fa sempre più vicina ogni giorno che passa, con la presentazione della monoposto Ferrari 2023.

La Ferrari ha infatti da poco annunciato la data in cui si terrà la presentazione della nuova monoposto. Il cui nome, per il momento, resta ancora sconosciuto. La vettura 2023, con cui i tifosi della Rossa sperano di poter finalmente puntare al titolo Mondiale (e non soltanto con vane speranze), sarà presentata al pubblico martedì 14 febbraio. Quale modo migliore di festeggiare San Valentino per gli innamorati di questo sport!

PRESENTAZIONE FERRARI 2023: IL COMUNICATO

Questo il comunicato ufficiale pubblicato sul sito web della Ferrari: “Sarà un San Valentino speciale per tutti i tifosi della Scuderia: la monoposto Ferrari per la stagione 2023 verrà infatti svelata in concomitanza con la festa dedicata agli innamorati. Numero di progetto 675 – mentre il nome ufficiale deve ancora essere deciso –, la nuova vettura prenderà parte alla 73^ edizione del campionato del mondo di Formula 1 e sarà affidata ancora una volta a Charles Leclerc e Carlos Sainz, al terzo anno da compagni di squadra“.

Soltanto poco più di un mese, dunque, ci separa dal fare conoscenza con il nuovo progetto di Maranello per il Campionato di Formula 1 2023. Dopo quindici anni di amare sconfitte, sarà questa la vettura che riporterà la Ferrari in vetta alla classifica?