Audi: Binotto prende Rueda come nuovo direttore sportivo

Sauber e Binotto firmano con Ignacio Rueda, ex direttore tecnico in Ferrari.

Rueda, che aveva già lavorato con Mattia Binotto, nuovo capo di Audi dal 2026, prenderà il posto di Beat Zehnder come direttore sportivo. Quest’ultimo non verrà mandato via dal team, ma semplicemente assumerà il ruolo di direttore di programmi e operazioni dal 2025. Zehnder, facente parte del team svizzero sin dai primi anni, avrà una “funzione di supervisione per garantire la miglior transizione possibile mentre il team cresce nelle sue strutture“, come scritto in una dichiarazione rilasciata dalla scuderia.

Inaki Rueda aveva già ricoperto il ruolo di direttore sportivo e capo degli strateghi nella scuderia del cavallino, sempre con Binotto a capo. Dal 2021 al 2023. Perde il proprio ruolo nella rivoluzione messa in atto da Vasseur ma, a differenza di altri membri della squadra di Maranello, è rimasto nel team. Prima di entrare nella famiglia Ferrari, aveva invece fatto parte dei team Jordan e Lotus/Renault.

Ritorno di Giampaolo Dall’Ara come capo degli ingegneri di gara

Vedremo anche un ritorno di uno storico membro del team Sauber. Giampaolo Dall’Ara, che aveva lasciato il team nel 2016, intraprenderà in Audi il ruolo di capo degli ingegneri di gara. Lavorerà sia a fianco di Binotto, durante le gare, che allo stabilimento di Hinwil, per supervisionare e ottimizzare tutto ciò che riguarda la performance della monoposto. Entrato a far parte del team nel 2000, ricopre il ruolo di capo degli ingegneri dal 2009 al 2015 prima di lasciarlo per iniziare un nuovo percorso nel DTM dal 2016

Queste ultime assegnazioni seguono una revisione di tutta la gestione di Sauber, attuata quest’estate dal nuovo direttore operativo e tecnico Mattia Binotto. Tuttavia, sia il CEO Andreas Seidl, ex Team Principal di Mclaren, sostituito dall’italiano Andrea Stella, che il presidente Oliver Hoffmann hanno deciso di lasciare il team. Tale decisione è arrivata proprio a seguito dell’annuncio dell’arrivo dell’ex TP della Scuderia Ferrari.