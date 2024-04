Ferrari: azzurro sulla SF-24 a Miami

Sainz e Leclerc non indosseranno la divisa rossa a Miami

La Ferrari ha fatto un annuncio a sorpresa in vista del Gran Premio di Miami. L’SF-24 sarà decorato con due tonalità di blu: Azzurro La Plata e Azzurro Dino. Tutto questo per rendere ‘omaggio’ al 70esimo anniversario del marchio in USA. Già nelle ultime due gare di Formula 1 del 1964 indossarono negli Stati Uniti una livrea bianco-blu.

Questa decorazione speciale è prevista solo per il GP di Miami e verrà svelata direttamente lì, almeno in linea di principio. Ma l’idea è che queste due tonalità di blu vengano mostrate per quello che sono: colori importanti anche nella storia della Ferrari. Faranno rivivere il ricordo di tante vittorie storiche, ma anche di altre figure iconiche dell’universo di Maranello durante i primi anni di trionfi.

L’Azzurro La Plata, il colore nazionale delle corse in Argentina, può essere simile al colore che Alberto Ascari indossava durante le sue stagioni di maggior successo. Indossava una tuta blu, accompagnata dal casco abbinato. Per lui era il suo portafortuna. Ed è anche lo stesso colore delle tute da corsa degli anni ’60. Dello stesso colore era anche l’abito indossato da Niki Lauda durante il suo primo anno alla Ferrari, così come le divise da lavoro dei componenti della fabbrica di Maranello.

Il Cavallino si tinge di azzurro

Fa parte della sua storia anche l’altra tonalità, l’Azzurro Dino, che viene recuperata per l’evento di Miami. È un colore blu più intenso che è stato portato anche da altri nomi importanti: Arturo Merzario e Clay Regazzoni. Anche se quest’ultimo fu l’ultimo a farlo, nel 1974, mezzo secolo fa. Da allora i costumi divennero rossi, con qualche passaggio al bianco. Una selezione di colori basata su quelle due tonalità di blu che serve a dimostrare il legame della Ferrari con l’universo automobilistico degli Stati Uniti. È il 70° anniversario del marchio in Nord America, dove l’iconico Rosso Corsa, il rosso sinonimo delle auto da corsa italiane fin dagli anni ’20, fu soppiantato dalla livrea bianca e blu degli Stati Uniti nel 1964.

Ci sarà un calendario di eventi abbastanza articolato a questo proposito. Si comincia con Cavalcade International, uno degli eventi di guida più prestigiosi legati al Cavallino Rampante, che prenderà il via il 28 aprile. Si tratta di un evento turistico esclusivo riservato ai clienti Ferrari che vede circa 70 esemplari provenienti da tutto il mondo percorrere le strade del Tennessee e della Florida, dove nel pomeriggio del 1° maggio si svolgerà anche una sfilata. Il giorno dopo, già a Miami, verrà presentato in anteprima il nuovo modello Ferrari in azzurro. E già nel weekend del GP ci saranno diverse attività volte a godere ancora di più di questa nuova decorazione.