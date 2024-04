Novità in vista per il sistema di punteggio in Formula 1

Un nuovo sistema di punteggio mescolerebbe le carte in Formula 1? La stagione attuale riporterebbe delle variazioni nelle retrovie

La FIA e la Formula 1 discuteranno questa settimana un nuovo sistema di punteggio, per estendere il numero di piloti che ottengono punti, da 10 a 12. Al momento sembra che non ci siano variazioni per quel che riguarda l’assegnazione dei punti nel format della Sprint. Questa modifica cambierebbe la situazione nelle retrovie. Infatti, seguendo i calcoli effettuati dai colleghi di Soymotor.com, se applichiamo il futuro sistema di punteggio alla classifica della stagione attuale di Formula 1, notiamo che le variazioni nelle prime posizioni sono nulle o davvero minime. Cambiamenti significativi non ci sarebbero soltanto nella classifica relativa ai piloti, ma specialmente in quella relativa al mondiale costruttori.

Modifiche sostanziali non soltanto nella classifica relativa ai piloti

Ciò è particolarmente rilevante, perché è sinonimo di entrate importanti per le squadre a fine campionato. Tra i team, la Haas è quella che avrebbe maggior beneficio, perché anziché 5 punti ne avrebbe 17, superando la Visa Cash App, che pur conquistando 3 punti rimarrebbe ferma a 10. A beneficiarne sarebbe anche la Williams con 5 punti, precedendo così Alpine e Sauber con due punti. Invece attualmente le tre squadre sono pari a zero punti. Per Red Bull e Ferrari nessun cambiamento in vista, mentre McLaren e Mercedes avrebbero cinque punti in più e Aston Martin sei.

Con questo nuovo sistema di punteggio, Nico Hulkenberg è il pilota di Formula 1 a ottenere più vantaggi, perché così occuperebbe la decima piazza della classifica, passando da 4 a 12 punti, a pari merito con Stroll. Magnussen e Albon che attualmente hanno rispettivamente uno e zero punti, così ne avrebbero cinque. Basti pensare che, ogni posizione conquistata significa un aumento del guadagno di circa 10-12 milioni di euro. Ai vertici non ci sono cambiamenti significativi, soltanto Alonso guadagna una posizione, superando Russell. Hamilton invece, sarebbe più vicino al compagno di squadra.