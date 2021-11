Ferrari, avanti con Philip Morris ma niente più Mission Winnow

Philip Morris proseguirà la partnership con Ferrari ma il ruolo di title sponsor è ora in forte dubbio

Il futuro della partnership tra Philip Morris e Ferrari non sembra in pericolo ma Mission Winnow potrebbe non essere più title sponsor. Dopo le recenti discussioni in merito al rinnovo con lo storico marchio dell’industria del tabacco, sembrano poterci essere novità circa una rinnovata collaborazione tra i due marchi.

LE CONFERME ARRIVANO DAL TEAM PRINCIPAL FERRARI

Ormai da qualche settimana si vociferava un possibile addio di PMI, ma questa ipotesi sembra scongiurata con il solo ruolo di Mission Winnow ad essere in dubbio. Se nel 2020 il logo è stato eliminato del tutto, in questa stagione è ritornato in una nuova veste, utilizzato comunque solo negli appuntamenti extra europei. Lo stesso Mattia Binotto aveva posto qualche perplessita circa la conferma di PMI come tite sponsor per il campionato 2022:

“Stiamo ancora discutendo con la Philip Morris International ed è molto probabile che rimanga con noi”, conferma il team principal Ferrari, aggiungendo però in seguito: “Forse questo accadrà ma potrebbe non essere più title sponsor. Annunceremo tutto non appena saremo pronti per farlo, stiamo discutendo”.

Intanto, nei giorni scorsi, il Global Partner di Phillip Morris, Riccardo Parino, aveva chiarito le intenzioni del marchio: “La nostra intenzione non è di creare controversie sull’applicazione del logo. Siamo interessati a costruire una rete di supporto per idee innovative che possano guidare a un cambiamento positivo. Anche se riconosciamo la sfiducia e l’abbondante scetticismo nei confronti del nostro settore.”

Intanto Ferrari si avvicina al prossimo Gran Premio, una prima volta storica sul circuito qatariota di Losail, dove il team proverà ad allungare ulteriormente su McLaren, per mettere una seria ipoteca sulla lotta al terzo posto costruttori