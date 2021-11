Binotto analizza la superiorità della Mercedes

Mattia Binotto non crede che la superiorità della Mercedes sulla Red Bull in Brasile sia dovuta alla power unit dei tedeschi

Il direttore sportivo della Ferrari ritiene che la W12 si sia adattata meglio a Interlagos rispetto alla RB16B. Per tale motivo il team di Brackley ha ottenuto la settima vittoria della stagione. L’italiano non crede che il nuovo motore di Lewis Hamilton farà la differenza per le tre gare restanti del Mondiale. La Red Bull comunque cerca di correre ai ripari e sta già valutando di chiedere chiarimenti alla FIA. Binotto crede che la superiorità mostrata dalla Mercedes a Interlagos sia inerente a un migliore adattamento della vettura. Non si tratta perciò di avere una maggiore potenza rispetto a quella dei rivali.

“Non credo sia un problema di power unit. Da un circuito all’altro una vettura può adattarsi meglio o meno. In Messico la Red Bull aveva un vantaggio e in Brasile invece l’ha avuto la Mercedes. Lo si vede anche nella prestazione di Bottas, che comunque non ha cambiato il motore”, ha affermato Binotto in un’intervista rilasciata a Sky Italia. “La cosa più importante sarà come le loro vetture si adatteranno alle prossime gare. Specialmente le prossime due saranno sconosciute a tutti”, ha proseguito.

Ma Binotto non si è soffermato soltanto sulla superiorità mostrata dalla Mercedes. Dopo la rimonta di Hamilton nelle sprint qualifying, che ha regalato spettacolo e imprevedibilità, il direttore sportivo del Cavallino crede che sia un buon momento per discutere delle griglie invertite. Perciò a riguardo ha dichiarato: “La rimonta di Hamilton è stata entusiasmante. In particolare, abbiamo visto molti sorpassi e questo ha reso più interessante la sprint qualifying. Per questo credo che dovremmo parlare del format della sprint e delle griglie invertite, visto come sono andate le cose lo scorso fine settimana”.

FERRARI IN POLE PER IL TERZO POSTO NEL COSTRUTTORI

Infine, Binotto sostiene di avere un vantaggio considerevole sulla McLaren nella lotta per il terzo posto nel Costruttori. Fino al Brasile, tra i due non c’era stata una differenza di oltre 30 punti, ma adesso con 31 punti di vantaggio, la Ferrari sembra che sia nettamente favorita per il bronzo. “In questo momento abbiamo 31 punti di vantaggio sulla McLaren ed è il vantaggio più grande che c’è stato tra noi dall’inizio della stagione. Visto che mancano tre gare alla fine della stagione, è una differenza considerevole. Ma siamo consapevoli che l’affidabilità sarà fondamentale nelle ultime gare”, ha così concluso Binotto.