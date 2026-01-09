La Ferrari annuncia “SF-26”, la vettura per la nuova stagione

SF-26 è il nome scelto dalla Ferrari per la monoposto del 2026

Ormai non è più un segreto. A comunicarlo è proprio la Scuderia italiana sulle sue pagine social: SF-26 è il nome della nuova monoposto della Ferrari. Una scelta che mantiene fede all’ormai tradizionale metodo con cui il team di Maranello denomina le sue vetture gareggianti nella classe regina del Motorsport.

Fred Vasseur, team principal della Rossa, ha tenuto a lungo il segreto. Già dalla fine della scorsa stagione. Sebbene sembrasse che la denominazione della vettura di Formula 1 dovesse rimanere nascosta ancora per molto tempo, l’annuncio è arrivato improvvisamente sulle pagine social Ferrari.

Il deludente 2025

Il 2025 per la Ferrari è stato propriamente un vero incubo. I numeri non mentono: zero vittorie – escludendo quella nella Sprint Race a Shanghai – una pole position, una doppia squalifica, 7 podi stagionali e una doppia eliminazione in Q1.

Lo scorso febbraio, quando fu presentata la SF-25 a Maranello – poi a Milano, con tanto di “super-evento” con i tifosi – le aspettative verso la squadra e verso la stagione erano molto alte. L’arrivo di Lewis Hamilton alla Rossa è stato un vero e proprio boom che ha scatenato clamore ed eccitazione per quella che sarebbe poi stata una stagione indimenticabile per la Ferrari. Ma in modo negativo.

Lewis Hamilton ha dovuto affrontare una delle sue stagioni più difficili. L’adattamento alla nuova monoposto, dopo anni in Mercedes, è stato complicato e lento, tanto che a fine stagione non è riuscito a portare a casa nessun risultato degno di nota. Escludendo la parentesi della Sprint Race cinese, infatti, il sette volte iridato non è mai riuscito a salire sul podio, né tantomeno a vincere.

D’altro canto, è stato Charles Leclerc a salvare la sua amata Ferrari dal baratro più totale. Grazie a lui, il Cavallino è riuscito a collezionare 1 pole position e 7 podi. Neanche il pilota monegasco, però, ha espresso parole lodevoli e confortanti durante la stagione: la SF-25, stando alle parole dei piloti, era una vettura complessa e “inguidabile”.

Nuova era: il 2026

Il 2026 è un anno di svolta per tutto il mondo della Formula 1. Da quest’anno ci sarà un nuovo regolamento, nuove monoposto e, soprattutto, una nuova opportunità per vincere il campionato. La Ferrari punta a vincere il titolo mondiale dopo aver conquistato il suo ultimo trofeo nel 2008. È un’assenza che si fa sentire, soprattutto per i tifosi italiani, per quelli che amano la Scuderia e per i piloti che ne portano con orgoglio lo stemma. La SF-26 (la cui sigla sta per Scuderia Ferrari seguita dall’anno in cui si disputa il campionato mondiale) dovrebbe essere presentata il 23 gennaio a Fiorano, presumibilmente con il classico evento in circuito.

di Gaya Spalazzi