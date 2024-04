Ralf Schumacher su Hamilton:”Non crede più nel team”

L’ex pilota tedesco Ralf Schumacher si aggiunge alla lista di nomi che in questo periodo aggiungono considerazioni sul pilota inglese Lewis Hamilton. Ecco le sue parole

Dalla fatidica data del 1 Febbraio 2024 il pilota inglese della Mercedes entra negli annali della storia della Formula 1 , decidendo di scrivere una storia tutta sua con Ferrari nel 2025. Da allora, si crede che l’umore tra Mercedes e Lewis Hamilton non sia più lo stesso, secondo Ralf Schumacher. L’ex pilota di Formula 1 solleva nuovamente la questione, fornendo spunti interessanti alla stampa, che divulga così le sue parole.

“Mercedes al momento non sta vivendo una bella situazione. Hamilton sembra già passato al 2025. Non ha più fiducia nel team. Quello che stanno combinando ora è una catastrofe, alcuni non sanno nemmeno cosa stanno facendo” conclude Ralf. Le parole dell’ex pilota tedesco hanno una ratio molto chiara se guardiamo la situazione del team di Brackley. In effetti, la Mercedes sta affrontando un periodo di difficoltà che perdura dal 2021, da quando ha perso il titolo piloti nei confronti di Max Verstappen. Infatti dal cambio di regolamento avvenuto nel 2022, il team inglese non è più stato in grado di risalire la cima.

Dopo 8 titoli costruttori vinti, si fa fatica a credere a ciò che stiamo attualmente assistendo. Il clima teso sembra essere percepito anche all’interno, soprattutto osservando la decisione presa dal sette volte campione del mondo Lewis Hamilton di trasferirsi in Ferrari nel 2025. Proprio per la decisione presa e la tempistica nella sua comunicazione, crediamo che il clima teso possa solo portare a ulteriori scenari non proprio piacevoli per la squadra. Nella speranza che il team possa recuperare la tenacia di un tempo, possiamo solo attendere i risultati delle prossime gare in vista della fine del campionato.