Fare il turista mezzo sbronzo in monopattino ti costerà 1.000€ | Se vai in questo paese ti ritrovi con i posti di blocco per i furboni delle due rotelle

Molti pensano di poter andare negli Stati ospiti, facendo i turisti maleducati. Sappiate che se vi recate in questo paese e guidi il monopattino in stato di ebrezza, la multa sarà veramente elevata.

Ogni Stato ha delle regole che bisognerebbe conoscere prima di intraprendere un qualunque viaggio, questo perché sono molti quelli che pensano che le leggi siano uguali per ogni paese. In realtà non è assolutamente così, in quanto se in Italia ci sono delle direttive, non vuol dire che sono le stesse delle altre nazioni.

Per questo motivo, per una forma di rispetto e per tutela vostra, in primis, dovreste informarvi sui vari ordinamenti e normative e secondo, dovreste rispettare sempre e comunque il paese che vi ospita, così come lo stato di appartenenza, ma questo è un altro discorso.

A ogni modo se pensate di andare a fare i turisti irrispettosi che si presentano in questo paese ubriachi e a bordo del monopattino, potreste dovervi ricredere se non volete incappare in spiacevoli conseguenze.

Le nuove regole per i monopattini

Soffermiamoci un attimo sulle regole che riguardano la guida sul monopattino per quanto riguarda il nostro di Paese, molto spesso sottovalutato da tutti, italiani e non. Aveva fatto molto discutere un caso dell’anno scorso a Milano, dove un conducente di questo nuovo veicolo a due ruote era stato sorpreso in stato di ebrezza. La sentenza iniziale era stata di una multa molto alta, di circa 1400 euro, nonché l’arresto di 5 mesi e 10 giorni e la revoca della patente.

Dopo aver proposto il ricorso in Cassazione, il guidatore di monopattino era riuscito a farsi togliere la revoca della patente, ma è stato comunque confermato il pagamento della sanzione e della condanna di 5 mesi di carcere seppur con la condizionale. Quindi capirete bene anche voi, quanto sia importante rispettare la legge anche quando si guida questo mezzo. Inoltre, appena il nuovo Codice della Strada entrerà in vigore, sappiate che saranno previste delle nuove strette su chi guida il monopattino. In primis, l’obbligo di targa del veicolo, nonché l’utilizzo del casco e l’apertura dell’assicurazione.

La stretta sui monopattini in Spagna

Sono diversi gli Stati che stanno correndo al riparo, introducendo norme severe, visti i molteplici incidenti stradali che si stanno verificando in merito alla circolazione senza regole dei monopattini, utilizzabili a qualunque età. Per questo motivo, se pensate di andare in Spagna in vacanza, sappiate che dovrete comportarvi in maniera corretta quando inizierete a guidare questi veicoli elettrici.

Qualora foste fermati in stato di ebrezza, sappiate che la multa che vi verrà corrisposta, si aggirerà tra i 500 e i 1000 euro. Inoltre se guidate mentre parlate al cellulare o indossate le cuffie o ancora foste sprovvisti di illuminazione, la multa prevista sarà di altri 200 euro. Ulteriori sanzioni si aggiungeranno alla cifra, qualora foste sorpresi a guidare sopra i marciapiedi o in due o più passeggeri.