Sistema ISA, il trucco per disattivarlo | Obbligatorio da luglio scorso il sistema è facilmente aggirabile, nessuno lo sa

L’Intelligent Speed Assistance (ISA) è ormai una realtà sulle nostre strade, introducendo un nuovo modo di concepire la guida. Ma cosa si cela dietro questo acronimo e quali sono le sue implicazioni per noi conducenti?

L’ISA è un sistema di assistenza alla guida che, attraverso una telecamera e un GPS, rileva i limiti di velocità e interviene attivamente sul motore per impedirci di superarli. In sostanza, è come avere un poliziotto virtuale a bordo che ci ricorda costantemente di rispettare le regole.

Quando l’ISA rileva che stiamo superando il limite, può intervenire in diversi modi. Utilizza segnali acustici e visivi sul cruscotto per segnalare al conducente di rallentare. In alcuni casi, il sistema può ridurre la potenza del motore per impedire al veicolo di accelerare oltre il limite.

Le statistiche parlano chiaro: una velocità eccessiva è uno dei principali fattori di rischio alla guida. L’obbligatorietà dell’ISA nasce dalla necessità di ridurre drasticamente gli incidenti stradali causati dall’eccesso di velocità. L’ISA, in questo senso, rappresenta un passo avanti verso una mobilità più sicura.

L’ISA è destinato a evolversi. In futuro, potremmo assistere a sistemi sempre più sofisticati, in grado di adattarsi a diverse situazioni e di comunicare con l’infrastruttura stradale.

ISA o non ISA?

L’ISA rappresenta un passo avanti significativo verso una mobilità più sicura e sostenibile. Le normative sull’ISA sono in continua evoluzione. Si prevede che nei prossimi anni i sistemi diventeranno sempre più integrati con altre tecnologie di assistenza alla guida. La possibilità di disattivare l’ISA varia a seconda del modello di auto e delle normative vigenti nel proprio Paese. Molti veicoli dispongono di un pulsante dedicato che consente di attivare o disattivare l’ISA, su altre basta premere l’acceleratore duro.

L’ISA è progettato per essere utilizzato in modo continuativo, per garantire il massimo livello di sicurezza. Fino al 2024, in molti casi, è possibile disattivare solo temporaneamente l’ISA. A partire dal 2024, le normative europee prevedono che l’ISA diventi sempre più restrittivo. In alcuni casi, potrebbe non essere più possibile disattivare completamente il sistema.

In alcuni Paesi, disattivare l’ISA potrebbe comportare persino sanzioni amministrative. Anche per questo la possibilità di disattivare l’ISA è un tema controverso. Da un lato, ci sono situazioni in cui potrebbe essere necessario disattivare temporaneamente il sistema, ad esempio in caso di emergenza o su strade con condizioni di aderenza precarie. Dall’altro lato, la disattivazione permanente dell’ISA va contro lo spirito della normativa che ne impone l’obbligatorietà.