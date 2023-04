Allarme Mercedes: la power unit di Russell è da buttare

Secondo le ultime informazione trapelate da Brackley un pezzo di detriti finito nel cilindro è la causa dell’incendio che ha fatto ritirare George Russell nel GP d’Australia, rendendo così inutilizzabile e irrecuperabile quella power unit.

La domenica all’Albert Park si è tramutata per George Russell dall’essere il miglior weekend della stagione sino a quel momento ad essere il peggiore a causa del problema riscontrato con la power unit della sua W14. Infatti, il britannico era riuscito a passare in testa al GP superando il poleman Max Verstappen per poi arrendersi a causa di un detrito all’interno di un cilindro.

Secondo quanto riferisce anche il portale tedesco Auto Moto und Sport, la Mercedes ha scoperto la causa del danno al motore, causata da un pezzo di detriti nel cilindro che ne ha causato un incendio. Tuttavia, i tecnici non possono far nulla per poter recuperare il sei cilindri.

LA SCOPERTA