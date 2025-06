© @f4_italian_championship via Instagram

Un ritorno in grande stile per Nakamura-Berta

Kean Nakamura-Berta si conferma il pilota da battere nella Gara 2 della F4 Italia a Monza, centrando la sesta vittoria stagionale al termine di una corsa combattuta e ricca di colpi di scena. Il giapponese, portacolori del team Prema Racing, ha preceduto sul traguardo Gabriel Gomez e Sebastian Wheldon, in una gara accorciata a 28 minuti + 1 giro a causa di un problema tecnico nel giro di formazione. Dopo un avvio di weekend complicato, Nakamura-Berta ha reagito da campione. Alla partenza è scattato con decisione, mentre alle sue spalle Wheldon ha perso subito terreno, infilato da Kostic.

Alla Prima Variante si è verificato un contatto tra Walther e Koller, che ha portato al ritiro del pilota ceco. Nonostante ciò, la direzione gara non ha ritenuto necessario l’ingresso della safety car. Al secondo giro, Kostic ha tentato l’affondo sul leader, ma un bloccaggio ha permesso a Nakamura-Berta di difendersi. Lì è rientrato in scena anche Wheldon, che ha poi superato Kostic e si è lanciato all’inseguimento del compagno di squadra. Il primo sorpasso su Nakamura-Berta è arrivato alla Roggia, ma Wheldon è stato costretto a restituire la posizione per aver oltrepassato i limiti del tracciato.

La svolta con la safety car e la nuova rimonta

Alla fine del secondo giro, un incidente alla Parabolica tra Popov, Hanna e Bondarev ha causato l’intervento della safety car, entrata però solo dopo che Wheldon era riuscito a strappare la leadership al compagno. Alla ripartenza, Nakamura-Berta ha sfruttato un’esitazione dell’americano in uscita dalla Prima Variante per sferrare il controsorpasso alla Biassono, tornando al comando alla staccata della Roggia.

Poco dopo, Wheldon ha perso due posizioni, superato da Sammalisto alla Parabolica e da Gomez alla Prima Variante. Il brasiliano si è lanciato così all’inseguimento del leader, mostrando un ottimo passo gara. Wheldon ha reagito nel nono giro, riuscendo a superare Sammalisto e a mettere nel mirino Gomez, ma non è riuscito a completare l’attacco finale per la seconda posizione.

L’ultima parte di gara ha visto anche il ritiro di Schropp, danneggiato all’ala anteriore, e un contatto tra Severiukhin e Olivieri, che ha lasciato le due monoposto ferme in pista, senza però ulteriori interventi dalla direzione gara. Nakamura-Berta ha gestito gli ultimi giri con autorità, chiudendo davanti a Gomez e Wheldon.

Completano la top 10 di questa Gara 2 della F4 Italia a Monza: Sammalisto, Kostic, Powell, Chi, Saeter, Frey e Rehm. Nella classifica Rookie entrano in zona punti anche Ruta, Cosma-Cristofor, Strenge, Al Sulaiti, Walther, Herrera, Busso e Albag. Nel trofeo femminile si impone Westcott su Olkucka e Cotty. Per Kean Nakamura-Berta si tratta del settimo successo stagionale complessivo, il sesto nell’Italian F4 Championship 2025. Una prova di forza che gli consente di allungare in classifica su Wheldon, consolidando la propria candidatura al titolo.

