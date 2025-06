FIA: altro addio, arriva l’uscita di Sara Mariani

© FIA via fia.com

L’uscita di Sara Mariani dalla FIA, rappresenta un’ulteriore scelta scellerata?

L’uscita di Sara Mariani dalla FIA, prevista per oggi, 20 giugno 2025, rappresenta un nuovo scossone per il vertice dell’ente che governa il Motorsport. Il suo addio arriva in piena riorganizzazione interna e segue una lunga serie di abbandoni eccellenti che sollevano dubbi sulla stabilità istituzionale della Federazione.

La FIA perciò perde un altro profilo strategico con l’uscita di Sara Mariani, responsabile Sostenibilità, Diversità e Inclusione. In carica da dicembre 2023, Mariani lascia un incarico che verrà definitivamente rimosso per essere suddiviso in due nuove funzioni separate. La sostenibilità passerà sotto la guida di Willem Groenewald, mentre la parte legata a diversità e inclusione sarà affidata ad Alessandra Malhame.

In una mail interna trapelata alla stampa, Mariani ha espresso rammarico per l’epilogo improvviso: “Dispiace dire addio. Ho amato ogni minuto di questo percorso. Non mi aspettavo una conclusione così brusca, ma la vita continua. C’è un mondo fuori dalla FIA dove talento e dedizione sono valorizzati, e dove le donne nei ruoli dirigenziali possono fiorire, sentirsi rispettate e apprezzate.”

Una ristrutturazione che cambia volto alla FIA

Attraverso un comunicato ufficiale, la Federazione Internazionale dell’Automobile ha confermato la notizia e ringraziato Mariani per il lavoro svolto. La nota sottolinea come la decisione rientri in un ampio piano di ridefinizione organizzativa, volto a migliorare la governance interna. L’uscita di Sara Mariani dalla FIA è quindi il risultato diretto della nuova struttura.

Fino alla scorsa settimana, la dirigente era attivamente coinvolta nelle attività istituzionali. Proprio su LinkedIn aveva celebrato la partecipazione alla conferenza FIA di Macao, definita come una “conversazione arricchente e stimolante”, a conferma di un impegno che rende ancor più sorprendente l’improvviso congedo.

Dirigenza in fuga: altri addii illustri in FIA

Non è solo l’uscita di Sara Mariani dalla FIA a far discutere. Nell’ultimo anno, numerose figure chiave hanno lasciato i propri incarichi: dall’ex vicepresidente sportivo Robert Reid al responsabile compliance Paolo Basarri, passando per Bertrand Badre e l’ex CEO Natalie Robyn. Un esodo che coinvolge anche ruoli operativi cruciali.

Il comparto dei commissari sportivi ha visto l’addio di Niels Wittich (direttore di gara), Tim Mayer (commissario F1), Janette Tan (vice in F2) e Johnny Herbert. Una serie di defezioni che rende evidente la crisi interna dell’organo di governo del Motorsport.

Inclusione e sostenibilità restano priorità strategiche

La partenza di una figura come Mariani rischia di creare un vuoto rilevante, proprio mentre temi come inclusione e sostenibilità sono al centro del dibattito globale. La scelta della FIA di separare le due aree, anziché rafforzare una direzione unificata, potrebbe rappresentare una semplificazione controproducente nel medio periodo.

Resta da capire se questa nuova strategia sarà in grado di generare continuità oppure se la uscita di Sara Mariani dalla FIA segnerà solo l’inizio di una fase ancora più turbolenta. Il Circus guarda con attenzione ai prossimi passi dell’ente, sempre più al centro del confronto tra riforme e instabilità.

Mattia Romano