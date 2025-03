F1 Academy: il futuro delle donne nel Motorsport

Abbi Pulling, campionessa F1 Academy 2024: “Diamo alle donne il giusto merito, non siamo solo un numero”

In 75 anni di storia della Formula 1, solo cinque donne sono riuscite a correre in un Gran Premio. L’ultima pilota a prendere parte a una competizione fu Lella Lombardi, nel 1976. Da allora sono trascorsi ben 49 anni e nessun’altra donna è riuscita a gareggiare in uno sport tradizionalmente dominato dagli uomini. Tuttavia, oggi sembra che qualcosa stia finalmente cambiando. Nel 2023 è stato lanciato il progetto F1 Academy, fortemente sostenuto dell’ex pilota, Susie Wolff, con lo scopo di avvicinare le donne all’automobilismo e offrir loro la possibilità di competere, in un futuro non troppo lontano, nella massima serie.

La 21enne Abbi Pulling, pilota dell’Alpine Academy, che ha dominato il Campionato della F1 Academy dello scorso anno e s’è assicurata un’altra stagione nel Mondiale, a proposito del ruolo delle donne nel Motorsport ha recentemente dichiarato a The Sun: “Non penso che sia qualcosa a cui dare un numero, non dovremmo farlo. Dovremmo lasciare che succeda“.

“Se sarò io, o se dovesse riuscirci qualcun’altra, bisogna assicurarsi che ciò non avvenga per un esercizio di ‘spunta-caselle’, ma perché lo ha meritato. Bisogna concedere alle donne uno spazio in cui continuare a esprimersi. I media prenderanno il sopravvento, per cui chi ci riuscirà dovrà avere le persone giuste attorno, cosicché questi non le siano da ostacolo. Mi piacerebbe tanto che fossi io questa donna, ma ho ancora tanta strada da fare. Per adesso sono concentrata su quest’anno e ho fatto un lavoro abbastanza buono per poter gareggiare nel 2026. Devo prenderla anno per anno”.

Le giovani promesse del Motorsport

Da sempre siamo abituati a considerare la Formula 1 come uno sport esclusivamente maschile. Un mondo dal quale le donne sembrano essere escluse. Ma è giusto che anche le donne abbiano la loro opportunità e possano inseguire le proprie aspirazioni. La giovane pilota britannica non è l’unico esempio di talento che speriamo di vedere, un giorno non troppo lontano, competere al fianco dei suoi colleghi uomini.

Tra queste vi è Doriane Pin, classificatasi seconda lo scorso anno e alla sua seconda stagione nella F1 Academy. La 21enne francese, sostenuta da Mercedes e vincitrice di tre gran premi nel 2024, parte sicuramente da favorita per il titolo. Proverà a insidiarla nella lotta per il titolo, Chloe Chambers. La 20enne americana, legata al team Red Bull, ha conquistato solo una vittoria lo scorso anno, ma quest’anno proverà a fare ancora meglio.

Alisha Palmowski, al suo primo anno nella F1 Academy, arriva con l’ambizione di conquistare il titolo nell’anno del debutto. La 18enne inglese, unitasi all’Academy Red Bull, sarà compagna di squadra della Chambers. Infine, le più giovani piloti che vedremo quest’anno sulla griglia: la giovane promessa Alba Hurup Larsen, 16 anni, già seguita dal connazionale Kevin Magnussen, che correrà per MP Motorsport; e l’astro nascente Luna Fluxa Cross, 14 anni, di origini spagnole, che ha catturato l’attenzione di Mercedes ed è entrata nel loro programma junior nel 2022.

Claudia Belfiore