F1 2026: come cambiano le qualifiche dopo l’ingresso di Cadillac?

Ventidue piloti e il nuovo format delle qualifiche per il 2026

La stagione 2026 di Formula 1 porta con sé grandi cambiamenti, tra questi c’è l’ingresso di Cadillac ed il conseguente adattamento delle qualifiche. Infatti, il format subisce degli aggiustamenti, atti a renderlo adeguato al maggior traffico in pista. Undici scuderie e ventidue piloti, si contenderanno la prima posizione nel sabato delle qualifiche. Il sistema resterà basato su tre sessioni ad eliminazione, il Q1, Q2 e il Q3 ma cambierà il numero di piloti non qualificati.

Nel primo turno infatti, saranno eliminati i sei piloti più lenti, mentre altri sei saranno eliminati nel corso del Q2. Resteranno dunque a contendersi la pole, i primi dieci classificati. Format che sarà uguale anche per le qualifiche delle sprint, nei weekend in cui sono previste. Le tempistiche restano pressoché identiche, ciò che muta è il minor margine d’errore concesso alle scuderie. Di fatti, ogni tentativo di qualifica andrà gestito con precisione chirurgica.

L’ingresso di Cadillac: più vetture, meno errori in qualifica

L’ingresso di Cadillac, rende in realtà il 2026 l’anno del cambiamento e contemporaneamente quello che segna un ritorno al passato. La nuova griglia infatti, prevederà ventidue monoposto, proprio come avveniva dieci anni fa. Ciò comporta ovvi cambiamenti e la necessità di abituarsi alla presenza di un nuovo team e due ulteriori avversari. Questo non farà altro che aumentare la pressione e rendere le qualifiche ancora più decisive, soprattutto nei circuiti più stretti ed i cittadini laddove i sorpassi sono più difficili. Dunque i team del fondo griglia avranno davanti a sé una sfida ancora più difficile.

Per la stessa Cadillac, il sabato rappresenterà il primo importante banco di prova del weekend. La nuova scuderia dovrà infatti gestire gli equilibri già rodati della griglia e tentare di imporsi in un contesto altamente competitivo. Ciò che ci si aspetta per quest’anno, saranno importanti colpi di scena sin dalla qualifica.