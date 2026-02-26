Colpo di scena, Pirelli saluta Isola: arriva Marrafuschi

Annuncio importante da parte di Pirelli, giusto alla vigilia dell’inizio della stagione di Formula 1 2026: addio Mario Isola, al suo posto Dario Marrafuschi

La stagione di Formula 1 2026, non è ancora iniziata che è già arrivato un primo colpo di scena, che riguarda Pirelli. La casa italiana fornitrice dei pneumatici, in Formula 1, ha infatti annunciato un cambio al vertice della divisione Motorsport.

A partire dal 1° marzo, Mario Isola lascerà il ruolo di direttore di Pirelli Motorsport, e sarà sostituito da Dario Marrafuschi.

Mario Isola è stato legato alla Formula 1, nel corso degli ultimi tre decenni: dal 2021 ha assunto il ruolo di direttore di Pirelli Motorsport. Ma alla vigilia della stagione 2026, è arrivata la decisione di rimuovere Isola dal suo ruolo. L’addio all’azienda avverrà il 1° luglio, per affrontare nuove sfide professionali.

Marrafuschi, nuovo direttore

A dirigere i lavori della divisione Motorsport in Formula 1, sarà Dario Marrafuschi. L’italiano assumerà il ruolo di responsabile della business unit di Pirelli Motorsport, andando a riferire direttamente a Giovanni Tronchetti Provera, Executive Vice President Sustainability, New mobility & Motorsport di Pirelli.

“Pirelli rende noto, che a partire dal prossimo 1 marzo, Dario Marrafuschi assumerà il ruolo di Responsabile della business unit Motorsport di Pirelli“, così il comunicato ufficiale di Pirelli.

“Per le attività di Formula 1, al fine di assicurare la migliore e più efficace transizione nel ruolo, sarà affiancato da Mario Isola fino al 1 luglio. Poi Isola lascerà l’azienda per nuove sfide professionali”.

“L’azienda ringrazia Mario Isola, per la dedizione e la grande passione con cui ha contribuito negli anni, nella crescita della business unit Motorsport,” ha aggiunto Pirelli.

Dario Marrafuschi lavora già da tempo in Pirelli, unendosi all’azienda nel 2008, prima all’interno del settore Ricerca e Sviluppo legato alla Formula 1, per poi guidare lo sviluppo delle gomme stradali.

Mario Isola, dopo l’addio a Pirelli, rimarrà nell’ambito del motorsport italiano, e giusto pochi minuti fa, è stata reso noto che approderà in ACI Sport. A partire dal 1° luglio, assumerà il ruolo di direttore generale della Federazione Sportiva e della promozione dei Campionati e dei Trofei Italiani.