Enzo Fittipaldi trionfa al virtual Austria GP!

Enzo Fittipaldi ha conquistato la vittoria del virtual Austria GP, davanti a Vandoorne e Arthur Leclerc

E’ stata una gara elettrizzante, che ha tenuto tutti gli appassionati incollati allo streaming sul canale della Formula 1. Il GP è stato caratterizzato da lotte entusiasmanti, brillanti soprassi e numerossisime penalità. Infatti, tutti i piloti, ad eccezione di uno, hanno collezionato secondi di penalità che li hanno retrocessi nella classifica finale.

Una nota di merito va fatta a Oscar Piastri, che ha corso una gara pulita senza commettere alcuna sbavatura. Il Virtual Austria GP ha visto trionfare Enzo Fittipaldi, dopo una lotta serratissima con il collega Arthur Leclerc. Il pilota monegasco è poi scivolato al terzo posto, concedendo la seconda piazza a Stoffel Vandoorne.

OTTIMO INIZIO DI GARA PER LE FERRARI

Le due Ferrari di Armstrong e Leclerc hanno trovato un ottimo spunto. Infatti, nei primi giri si sono imposte sugli avversari macinando un distacco importante. Dopo il pit stop, il pilota neozelandese ha perso leggermente il ritmo, sciovolando nelle retrovie e accumulando secondi di penalità. Invece, il compagno di squadra è riuscito a recuperare fino ad arrivare a lottare per la leadership con Enzo Fittipaldi. E’ stata proprio questa sfida a tenerci col fiato sospeso fino alla fine. Sorpassi e controsorpassi che hanno decretato solo all’ultimo giro il vincitore.

I complimenti vanno fatti anche a Stoffel Vandoorne, che ha corso la gara con la strategia opposta alla Ferrari. Il pilota della Mercedes si è distinto per la guida pulita e per aver ottimizzato il set up della macchina. A seguirlo hanno tagliato il traguardo Alex Albon e Pietro Fittipaldi. Bene anche il pilota italiano Luca Salvadori che ha conquistato l’ottava posizione.

Ecco la classifica finale dei primi dieci piloti con i rispettivi punti ottenuti:

1) Enzo Fittipaldi: 25 punti

2) Vandoorne: 18 punti

3) Arthur Leclerc: 15 punti

4) Albon: 12 punti

5) Pietro Fittipaldi: 10 punti

6) Armstrong: 8 punti

7) Piastri: 6 punti

8) Davidson: 4 punti

9) Salvadori: 2 punti

10) Courtois: 2 punti