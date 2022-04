Elkann: “Ottimo inizio Ferrari. Ma non possiamo rilassarci”

Il presidente della Scuderia ha tracciato un bilancio sui programmi relativi a Formula 1 e Mondiale Endurance. Spazio anche ad un omaggio per i 75 anni di storia dell’azienda

Per mesi di John Elkann non si è praticamente saputo niente. La voce del vertice aziendale è mancata per molto tempo, preferendo non interferire con il lavoro di una squadra che faticosamente cercava di rialzarsi da momenti molto complicati. L’assemblea degli azionisti però rappresentava una buona occasione per rompere il silenzio. Così Elkann ne ha approfittato per tracciare un bilancio sul 2021 della Ferrari, esprimendo tutta la sua soddisfazione per un inizio di stagione in Formula 1 che ha superato anche le più rosee aspettative.

“Due anni fa dichiarammo che avremmo dovuto lavorare sodo per tornare competitivi. E dopo due stagioni difficili il 2022 è iniziato in modo emozionante. Come tutti i tifosi Ferrari nel mondo, sono felice di essere tornato a parlare di una vettura in lotta per la vittoria“. Guai però a dare tutto per scontato. Nonostante un avvio trionfale e un vantaggio considerevole in entrambe le classifiche Elkann sa bene che in uno sport come la Formula 1 non si può cantare vittoria con largo anticipo. E invita tutti a non abbassare la guardia.

“Detto questo, la stagione è appena iniziata e non possiamo permetterci di rilassarci. In Formula 1 si è sempre circondati da avversari agguerriti e abbassare la guardia sarebbe un errore fatale. Dobbiamo lavorare come squadra per cercare di ottimizzare ogni aspetto della nostra performance. Questo è lo spirito che mi aspetto di vedere ad Imola e nel resto della stagione”, ha detto Elkann, chiudendo il capitolo legato alla Formula 1.

GROSSE SODDISFAZIONI NEL MONDO ENDURANCE

Il presidente si è quindi concentrato sul programma Ferrari legato alle corse di durata. Nel 2021 sono arrivate grosse soddisfazioni in pista, con le Rosse che hanno conquistato i titoli nelle categorie GT. Nei prossimi anni le ambizioni saranno ancora più alte, con il Cavallino Rampante che ha annunciato il suo atteso ritorno nella classe regina, per dare l’assalto alla 24 Ore di Le Mans.

“Per Ferrari il 2021 è stata la migliore stagione di sempre nelle gare Endurance, con la vittoria dei titoli mondiali di categoria nel WEC. Questo dimostra il nostro impegno, culminato con l’annuncio del nostro ritorno nella classe regina della categoria previsto per il 2023, con il nostro programma Le Mans Hypercar. Per noi rappresenta una nuova sfida, da affrontare con entusiasmo e determinazione. Vogliamo competere a tutti i livelli, per portare in giro per il mondo il nostro marchio e la nostra storia”.

In conclusione un doveroso omaggio alla storia Ferrari, che in questo 2022 raggiunge i suoi 75 anni di storia. “Quest’anno celebriamo il nostro 75esimo anniversario, una vera pietra miliare nella storia della nostra azienda. Ci tengo a dedicare un momento per ringraziare le donne e gli uomini che lavorano per Ferrari. La loro passione, lo spirito di competizione e il desiderio incessante di innovare hanno sempre guidato la nostra costante ricerca di prestazioni su strada, su pista e oltre. Continuerà ad essere così anche nei prossimi decenni”