Elkann, lettera agli azionisti: Ferrari tra nuovi progetti e Formula 1

Elkann si è espresso riguardo i piloti Ferrari Charles Leclerc e Carlos Sainz ma non solo: sono stati nominati anche gli altri successi dell’azienda di Maranello

Dopo un 2020 di scarso successo e un 2021 in lieve ripresa, il 2022 può essere l’anno in cui Scuderia Ferrari sembra aver trovato l’assetto giusto. Dopo due gare è al primo posto nel mondiale costruttori con ben 78 punti. Leclerc e Sainz occupano invece, rispettivamente, il primo e secondo posto nella classifica piloti. Questi successi Ferrari non sono passati inosservati a John Elkann, che in una lettera si è espresso in merito allo storico marchio italiano. In essa è stato evidenziato l’ingente lavoro di Ferrari, i suoi profitti ma soprattutto i suoi successi in diversi settori del Motosport, Formula 1 compresa.

Nella lettera si legge: “Con cinque podi e un terzo posto nella classifica costruttori, la stagione 2021 di Formula 1 ha prodotto segnali incoraggianti. L’azienda è ora concentrata sulla sfida del 2022. Ferrari è fiduciosa e convinta di avere la migliore coppia di piloti in griglia: Charles Leclerc e Carlos Sainz. Loro hanno davvero iniziato bene la stagione”.

Non solo Formula 1:

Proseguendo nella lettera, Elkann afferma: “In pista, quella del 2021 è stata la migliore stagione GT di sempre per la Ferrari, dove ha vinto i titoli mondiali Piloti e Costruttori nel FIA World Endurance Championship. Ha, inoltre, conquistato la vittoria alla 24 Ore di Le Mans. Ferrari ha anche annunciato il suo atteso ritorno nella classe regina del FIA World Endurance Championship nel 2023 con il suo programma Le Mans Hypercar (LMH). Ma non solo: ha attirato nuovo pubblico con la Ferrari Esports Series, che ha riunito 35.000 partecipanti in tutta Europa”.

“Enzo Ferrari, fondatore dell’azienda, una volta disse che “La Ferrari è prima di tutto fatta di persone”. Dopo essere entrato l’anno scorso come amministratore delegato, non posso che fare eco a questo, ringraziando il team Ferrari per tutto ciò che abbiamo realizzato insieme e dando un caloroso benvenuto a Benedetto Vigna che mi è succeduto”, si legge in conclusione.