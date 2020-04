Ecclestone padre per la quarta volta

Al suo terzo matrimonio, Bernie diventerà padre alla soglia dei 90 anni…

Non è mai troppo tardi, come dice un famoso detto che può essere esteso senza contraddizioni alla situazione vissuta da Bernie Ecclestone, che alla soglia dei 90 anni – li compirà il prossimo 28 ottobre – aspetta il suo quarto figlio. Ecclestone, che si trova attualmente confinato a San Paolo nella sua villa, diventerà di nuovo padre quest’estate, insieme alla moglie Fabiana Flosi, la donna 43enne conosciuta undici anni fa sulla pista di Interlagos. La coppia è ora in Brasile nella lussuosa villa di San Paolo e ha da poco appreso la notizia, commentata con entusiasmo dall’ex patron della Formula 1 (“speriamo che mio figlio impari a giocare a backgammon!” ha detto) e dalla moglie: “Come qualsiasi genitore – ha detto Fabiana – ci auguriamo una cosa sola, ossia che nostro figlio sia sano. E speriamo che non si appassioni mai di qualcosa che abbia a che fare con la Formula 1!“.

Conosciutisi nel 2009 tramite amicizie comuni, Ecclestone e Fabiana Flosi si sono sposati nel 2012 a Thun, in Svizzera. Per Bernie si è trattato addirittura del terzo matrimonio, visto che prima della Flosi era stato sposato con Ivy Bamford, da cui ha avuto una figlia, ora 65enne, la quale è ora nonna, rendendo Ecclestone pure bisnonno. Al 1984 risale invece il secondo e ben più chiacchierato matrimonio di Ecclestone, con la modella Slavica Radic, da cui ha avuto due figlie, Tamara e Petra.

Ora Ecclestone ha iniziato un nuovo capitolo della sua vita: oltre all’arrivo del quarto figlio (o figlia) per l’estate, sono decisamente cambiati anche i suoi orizzonti. Niente più Formula, ceduta nel 2016 agli americani di Liberty Media: adesso nella vita di Bernie c’è la piantagione di caffè acquistata a San Paolo, dove vive in una lussuosa villa assieme alla moglie.