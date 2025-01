È arrivata la fine delle cinture di sicurezza | Questi sono i dispositivi che le sostituiranno

Veramente è arrivata la fine delle cinture di sicurezza? Ecco quali sono i dispositivi che le sostituiranno.

Le cinture di sicurezza in un’auto sono una delle parti fondamentali per cercare di garantire la sicurezza dei presenti nel veicolo. Purtroppo non sempre bastano loro per salvare la vita di un essere umano, ma nel corso dei decenni, hanno protetto molte persone.

Per questo motivo è fondamentale indossarla sempre, anche perché in caso di forte tamponamento, la combinazione con l’airbag è tarata affinché la persona non venga sbalzata fuori dall’abitacolo. Non tutti i guidatori hanno capito l’importanza di indossarla appena entrano in auto, per questo il Codice della Strada ne ha previsto l’obbligo per tutti, con sanzioni elevate per chi venisse sorpreso senza.

Eppure qualcosa potrebbe cambiare, veramente questi nuovi dispositivi sostituiranno le cinture di sicurezza? Cerchiamo di capire meglio questo discorso.

L’obbligo di indossare le cinture di sicurezza

Non tutti gli automobilisti sono propensi a indossare la cintura di sicurezza, c’è chi addirittura utilizza metodi illegali per poter evitare di sentire il classico allarme sonoro dei nuovi veicoli, che suonano finché il dispositivo non viene agganciato. Per questo motivo il Codice della Strada nel corso degli anni ha inserito non soltanto l’obbligo tra i suoi articoli, ma ha anche inasprito le sanzioni per chi viene pizzicato senza.

Dunque, dal 1988 è stato inserito l’obbligo di indossare la cintura di sicurezza per i posti anteriori e dal 2006, l’obbligo è stato esteso anche per i posti posteriori, con la decurtazione di 5 punti della patente per chi venisse sorpreso a guidare senza, nonché una sanzione che va da 83 euro ai 332 euro e con il nuovo Codice della Strada, anche la sospensione della patente per una settimana se si hanno meno di 20 punti.

I nuovi dispositivi al posto delle cinture

Veramente le cinture di sicurezza saranno sostituite da questi nuovi dispositivi? In realtà non è proprio così, per questo dobbiamo fare un po’ di chiarezza. Le cinture restano in auto, semplicemente però, saranno molto più tecnologiche e sicure, in quanto, grazie al nuovo sistema di tenuta, ideato dall’azienda tedesca ZF, le cinture proteggeranno maggiormente il cittadino.

I sistemi saranno più sofisticati, quindi analizzeranno le caratteristiche del passeggero o conducente e la pressione sarà rilasciata in maniera più graduale verso il sedile, accompagnandolo anche in caso di apertura di airbag. In questo caso, soprattutto bambini e anziani saranno più protetti da eventuali contraccolpi che potrebbero comunque creargli dei danni al corpo.